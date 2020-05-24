2020-05-24T08:32:08+03:00
Общество

Ночью в Екатеринбург привезли 20 аппаратов ИВЛ, купленных уральскими олигархами

Это лишь первая партия, состоящая в общей сложности из 100 аппаратов ИВЛ
Евгений СТОЯНОВ
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Аппараты будут переданы свердловским и челябинским больницамАппараты будут переданы свердловским и челябинским больницамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Екатеринбург доставили первую партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для уральских больниц. Медицинское оборудование было доставлено на Урал чартерным рейсом из Китая в ночь на 24 мая.

Как рассказали в фонде Святой Екатерины, партия была закуплена за счет средств генерального директора УГМК Андрея Козицына и председателя Совета директоров Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина.

Всего по заявке региональных властей меценаты закупили 100 аппаратов ИВЛ на общую сумму 3,3 млн долларов.

Оставшиеся аппараты поступят на Урал до конца мая, а медицинское оборудование будет поровну поделено между учреждениями здравоохранения Челябинской и Свердловской областей.

Напомним, недавно на Урал была доставлена огромная партия средств индивидуальной защиты для медиков. В нее вошло около 10 миллионов защитных масок и другого медицинского инвентаря. Общий вес груза превысил 100 тонн. Гуманитарную помощь приобрел Фонд святой Екатерины на средства главы РМК Игоря Алтушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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