2020-05-24T19:29:29+03:00
Общество

На Урале коммерсанты, устроившие «похороны» своего бизнеса, пойдут под суд

Их привлекут за нарушение порядка проведения общественных мероприятий и за нарушение режима самоизоляции
Евгений СТОЯНОВ
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К гробу подносили цветы и символические надписи. Фото: скриншот видеоК гробу подносили цветы и символические надписи. Фото: скриншот видео
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На Урале коммерсанты, которые устроили символические «похороны» своего бизнеса пойдут под суд. Напомним, перфоманс прошел на прошлой неделе в городе Заречный в Свердловской области.

К торговому центру принесли настоящий гроб, а потом провели своеобразные «похороны».

Под музыку мужчины и женщины подходили к гробу и клали в него цветы и таблички с различными надписями. «Заплатил налоги, умирай спокойно»; «Мой бизнес – мой хлеб», гласили надписи на табличках.

Оказалось, что люди, устроившие перфоманс, арендаторы местного торгового центра «Галактика». Из 120 арендаторов этого ТЦ из-за натиска пандемии разорились больше половины бизнесменов.

— Действительно, в отношении группы местных жителей представителями МВД заведен ряд административных делопроизводств. Личности организатора и участников акции органы внутренних дел установили по горячим следам. Один организатор и пять участников несанкционированного мероприятия будут привлечены к предусмотренной ответственности сразу по двум статьям: за нарушение порядка проведения общественных мероприятий и за нарушение режима самоизоляции, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уральские предприниматели "хоронят" свой бизнес.Видео: паблик "Палата №6 Заречный"

Представитель полицейского главка добавил, что в регионе действую правила, введенные региональным правительством и нарушать их - нельзя.

- Безусловно, проблемы некоторых категорий граждан, в том числе предпринимателей, хорошо известны и понятны. Государство в сложившейся ситуации про людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не забыло, и в настоящее время прорабатывает вопрос о возможной помощи и поддержке. Вместе с тем хочу отметить, что анархию в нашей стране никто не вводил, а указы главы государства и губернатора никто не отменял. Поэтому не нужно путать демократию с вседозволенностью. Рисковать собственным здоровьем и здоровьем тысяч земляков в современной действительности — это не просто халатность, а преступление, — отметил Валерий Горелых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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