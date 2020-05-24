В Свердловской области из-за подозрений на коронавирус пришлось изолировать больше 100 сотрудников ГУФСИН

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области рассказали о количестве людей, которых пришлось изолировать после зафиксированных вспышек в нескольких колониях и екатеринбургском СИЗО-1.

В частности, около недели назад COVID-19 был диагностирован у женщины, работающей медсестрой в СИЗО-1 Екатеринбурга. После этого анализ взяли у 250 человек, которые контактировали с медиком. Это были как осужденные, так и сотрудники СИЗО. В итоге 72 сотрудников изолятора пришлось изолировать. Для этого их перевезли в обсерватор, расположенный в Нижнем Тагиле. Пока ни у кого из этих сотрудников коронавирус не подтвердился.

К сожалению, COVID-19 в настоящий момент подтвердился у семерых арестованных СИЗО-1, но заболевание протекает в бессимптомной форме.

- В настоящее время в следственном изоляторе в отдельном корпусе развернут стационар для заболевших, где они находятся в изоляции от других осужденных и следственно-арестованных. С ними работают медики ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России - инфекционисты и терапевты. Медицинские работники ФКУЗ МСЧ-66 обеспечены всеми необходимыми препаратами для лечения инфекции, дезинфицирующими средствами, масками, перчатками и защитными костюмами, - отметили в ведомстве.

Сейчас в учреждении проводят тщательную дезинфекция всех помещений, а у всех арестантов и сотрудников изолятора регулярно измеряют температуру.

Также в СИЗО-1 пришлось временно запретить длительные и краткосрочные свидания, а посылки приходится обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Кроме того, на изоляцию пришлось отравить 30 сотрудников ГУФСИН, работающих в исправительной колонии №19, которая находится в поселке Белый Яр. До этого коронавирус подтвердился там у одного из силовиков. Сейчас 30 сотрудников колонии находятся на изоляции в Тавде. Первая проба, взятая у сотрудников, показала у всех отрицательный результат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«COVID-19, считай, что тебя нету»: на Урале заключенные записали рэп, посвященный борьбе с коронавирусом

Свое творение парни решили оформить в музыкальный клип. На кадрах один из заключенных читает рэп, другой аккомпанирует ему на баяне. Оба «зэка», как и полагается, в защитных масках и перчатках (подробнее)