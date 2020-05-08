«COVID-19, считай, что тебя нету»: на Урале заключенные записали рэп, посвященный борьбе с коронавирусом

Заключенные в исправительной колонии №12 Нижнего Тагила решили бороться с коронавирусом... музыкой. Сидя за решеткой, парни зачитали рэп.

- Против вируса восстала вся планета, COVID-19, считай, что тебя нету. Антисептик, маска и перчатки – от Финского залива и до Камчатки, - удивляют речитативом музыканты.

Свое творение парни решили оформить в музыкальный клип. На кадрах один из заключенных читает рэп, другой аккомпанирует ему на баяне. Оба «зэка», как и полагается, в защитных масках и перчатках. Помимо них в клипе мелькают зарисовки из тюремной жизни. Как, например, в колонии борются с COVID-19: обрабатывают помещения дезинфицирующими средствами, замеряют температуру.

Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, трэк называется «СТОП COVID-19».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/777774" frameborder="0"></iframe> На Урале заключенные записали рэп, посвященный борьбе с коронавирусом.Видео: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

- Композиция, посвящённая поддержке противодействию коронавирусной инфекции подготовлена самими музыкантами – Евгений Брусницын сочинил стихи, Евгений Кудрин написал музыку и аккомпанировал на баяне, видеоряд для ролика взят с различных съёмок противоэпидемиологических мероприятий, проводимых в учреждении, - уточнили в ведомстве.

Также в песне заключенные вспомнили, что в колониях Нижнего Тагила организовано производство по пошиву защитных масок, нехватка которых стала остро ощущаться после вспышки COVID-19.

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