2020-05-08T15:43:25+03:00
Общество

«COVID-19, считай, что тебя нету»: на Урале заключенные записали рэп, посвященный борьбе с коронавирусом

Один из «зэков» зачитал текст, а второй подыграл ему на баяне [видео]
Евгений СТОЯНОВ
Поделиться:
Евгений Брусницын сочинил стихи, а Евгений Кудрин написал музыку и аккомпанировал на баяне. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской областиЕвгений Брусницын сочинил стихи, а Евгений Кудрин написал музыку и аккомпанировал на баяне. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Изменить размер текста:

Заключенные в исправительной колонии №12 Нижнего Тагила решили бороться с коронавирусом... музыкой. Сидя за решеткой, парни зачитали рэп.

- Против вируса восстала вся планета, COVID-19, считай, что тебя нету. Антисептик, маска и перчатки – от Финского залива и до Камчатки, - удивляют речитативом музыканты.

Свое творение парни решили оформить в музыкальный клип. На кадрах один из заключенных читает рэп, другой аккомпанирует ему на баяне. Оба «зэка», как и полагается, в защитных масках и перчатках. Помимо них в клипе мелькают зарисовки из тюремной жизни. Как, например, в колонии борются с COVID-19: обрабатывают помещения дезинфицирующими средствами, замеряют температуру.

Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, трэк называется «СТОП COVID-19».

На Урале заключенные записали рэп, посвященный борьбе с коронавирусом.Видео: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

- Композиция, посвящённая поддержке противодействию коронавирусной инфекции подготовлена самими музыкантами – Евгений Брусницын сочинил стихи, Евгений Кудрин написал музыку и аккомпанировал на баяне, видеоряд для ролика взят с различных съёмок противоэпидемиологических мероприятий, проводимых в учреждении, - уточнили в ведомстве.

Также в песне заключенные вспомнили, что в колониях Нижнего Тагила организовано производство по пошиву защитных масок, нехватка которых стала остро ощущаться после вспышки COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Четкие пацанчики»: в исправительной колонии Нижнего Тагила показали как надо читать рэп

В исправительной колонии Нижнего Тагила показали как надо читать рэп. К заключенным приезжали инструкторы по рэп-речитативу Антон Мамонтов и Максим Махов. Музыканты представляют Екатеринбургский театр «Шарманка» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), Владимиру Мамонтову довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
Новости 24
В Свердловской области могут навсегда оставить ограничения на продажу алкоголя
Начинающий режиссёр снял трогательный Lego-мультик ко Дню Победы
Уральские волонтеры начали доставлять ветеранам подарочные продуктовые наборы
Прокуратура разбирается с медиками, которые бросили бабушку с коронавирусом у подъезда в Екатеринбурге
Первый мэр современного Екатеринбурга отмечает 70-летний юбилей
ЕГЭ 2020 в Екатеринбурге и Свердловской области хотят перенести из-за коронавируса
ВТБ и благотворительный фонд «Память поколений» предлагают поддержать ветеранов Великой Отечественной войны
«Чтобы никаких шашлыков»: на Среднем Урале во время майских праздников будут усиленно патрулировать леса
Уральский комбинат задолжал за электричество 640 миллионов
Tele2 рассказала об онлайн-шествии «Бессмертного полка» через приложение
Стало известно, как уральцы подхватили коронавирус во время майских праздников
На Среднем Урале 19 лабораторий проводят исследования на COVID-19
ВИЗ-Сталь и ВИЗ празднуют 75-летие Победы
В Екатеринбурге хотят начать массовое тестирование на антитела к COVID-19 после майских праздников
В Екатеринбурге открылась служба помощи неуверенным в себе коллекторам
Холдинг «РЖД» запускает онлайн-проекты, посвященные 75-летию Победы
С песнями и в блестящей форме: по Екатеринбургу военные проехали на машинах и мотоциклах времен войны
Худшие среди миллионников: уровень самоизоляции в Екатеринбурге упал до минимума
ВТБ совместно с Еврейским музеем и центром толерантности открывает онлайн-платформу к 75-летию со Дня Победы
Экс-советника вице-губернатора Свердловской области оставили под арестом
9 Мая по Верхней Пышме проедет легендарный армейский грузовик «Студебекер»
В Екатеринбурге от коронавируса вылечили еще 49 человек
Торжественно, но в масках: в Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Жукова
Уральский полпред президента возложил цветы к памятнику Георгию Жукову
Екатеринбуржцев зовут проголосовать за реконструкцию северного берега Шарташа