«Четкие пацанчики»: В Исправительной колонии Нижнего Тагила показали как надо читать рэп
В Исправительной колонии Нижнего Тагила показали как надо читать рэп. В колонию приезжали инструкторы по рэпер-речитативу Антон Мамонтов и Максим Махов. Музыканты представляют Екатеринбургский театр «Шарманка».
- Хотя будущий музыкальный альбом будет представлять собой рэп-стиль, он будет направлен на исправление осужденных. Музыканты на своем примере хотят показать, что ждет человека, если он нарушит закон, - добавили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.
Рэперы дали мастер-класс в ИК-12.Видео: ФСИН по Свердловской области
Инструкторы по рэпер-речитативу обсудили с осужденными композиций будущего альбома. Рэперы детально разобрали готовые идеи и наброски будущих песен.
ИСТОЧНИК KP.RU