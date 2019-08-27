2019-08-27T18:28:27+03:00
Общество

«Четкие пацанчики»: В Исправительной колонии Нижнего Тагила показали как надо читать рэп

В колонию приезжали инструкторы по рэпер-речитативу
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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В Исправительной колонии Нижнего Тагила показали как надо читать рэп. В колонию приезжали инструкторы по рэпер-речитативу Антон Мамонтов и Максим Махов. Музыканты представляют Екатеринбургский театр «Шарманка».

- Хотя будущий музыкальный альбом будет представлять собой рэп-стиль, он будет направлен на исправление осужденных. Музыканты на своем примере хотят показать, что ждет человека, если он нарушит закон, - добавили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Рэперы дали мастер-класс в ИК-12.Видео: ФСИН по Свердловской области

Инструкторы по рэпер-речитативу обсудили с осужденными композиций будущего альбома. Рэперы детально разобрали готовые идеи и наброски будущих песен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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