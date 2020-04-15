Заключенные сшили 20 тысяч масок для транспортников из Екатеринбурга

15 Апр 2020 2020-04-15T13:29:56+03:00

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Заключенные ИК-5 из Нижнего Тагила сшили порядка 76 тысяч защитных масок для лица. Из них 20 тысяч направят сотрудникам Гортранса в Екатеринбург. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

- В швейных цехах учреждений ГУФСИН, которые расположены в Нижнем Тагиле, за две недели заключенные пошили около 90 тысяч лицевых масок, - добавили в пресс-службе.

К борьбе против коронавируса подключились и заключенные Ивделя, Невьянска и Екатеринбурга. Во всех колониях, которые расположены на территории Свердловской области, уже сшито и законтрактировано на пошив порядка 450 тысяч масок.

ИСТОЧНИК KP.RU