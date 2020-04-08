2020-04-08T20:10:52+03:00
Происшествия

«Дочка все еще верит, что маму можно спасти»: убийцам Ксении Каторгиной продлили арест до середины лета

Девушку убили ради подержанного внедорожника Audi Q7
Олег ГАЛИМОВ
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Всей банде грозит пожизненный срокВсей банде грозит пожизненный срокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге продлили арест банде, участвовавшей в самом громком преступлении прошлого года. Речь об предполагаемых убийцах 27-летней Ксении Каторгиной, с которой расправились ради подержанного внедорожника Audi Q7, Михаиле Федоровиче, Екатерине Меньшиковой и таксисте Михаиле Ахметвалиеве.

10 октября Ксения отправилась на Уралмаш, чтобы показать автомобиль потенциальным покупателям. В итоге девушку выманили в частный сектор у Северного кладбища и зарезали. Тело молодой мамы сбросили в колодец, труп нашли лишь через пять дней.

У Ксении осталась маленькая дочка и пожилая мать. Фото: СОЦСЕТИ

У Ксении осталась маленькая дочка и пожилая мать. Фото: СОЦСЕТИ

Задержать всю троицу удалось в Челябинской области благодоря усилиям десяти лучших сыщиков свердловского главка МВД. На первом же допросе Ахметвалиев признался, что лично убивал Ксению. Однако позже выяснилось, что Меньшикова била девушку шокером и также нанесла несколько ударов ножом. Похищенную иномарку продали перекупщику за 500 тысяч, а затем разбежались.

Сегодня следователь просил суд продлить арест на три месяца. Учитывая послужной список всей шайки, арест продлили до 12 июля 2020 года. По словам матери убитой девушки, в ближайшее время силовики должны вернуть ей машину дочери.

- Перевозить Audi к себе в Каменск-Уральский нет смысла. Надо сразу продать в Екатеринбурге. С ценой еще не определились, за ту сумму, за которую машину хотела продать Ксюша, сделать не получится, - делится Римма Каторгина.

Убийца Ксении Каторгиной рассказал, как напал на девушку.Видео: ГУ МВД по Свердловской области

У Ксении Каторгиной также осталась маленькая дочь.

- Внучка все понимает, что произошла трагедия. Но все еще верит, что маму можно спасти и она вернется, - добавила мама погибшей.

Всем обвиняемым по делу Ксении грозит пожизненный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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