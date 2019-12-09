Искали больше года: силовики поймали убийцу двух девушек на Уктусе

В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе. Об этом сообщил «Коммерсант-Урал», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Предполагаемым убийцей оказался 34-летний екатеринбуржец.

Убийство двух девушек произошло на склоне горнолыжного комплекса Уктус вечером 25 августа 2018 года. Тела Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой нашли на следующий день. У обоих девушек были пулевые ранения.

Информацию о задержании предполагаемого преступника в разговоре с корреспондентом "КП-Екатеринбург" подтвердила мама одной из убитых девушек.

Ксения и Наталья дружили с института. Фото: СОЦСЕТИ

- Два часа назад нам позвонил следователь. Он подтвердил, что предполагаемый убийца задержан. Я нахожусь сейчас в шоке, меня всю трясет, - рассказала Алина Солтанова.

Тела Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой обнаружили утром 25 августа 2018 года на склоне горы Уктус грибники. Задержать по «горячим следам» убийцу не удалось, при том, что силовики проверили несколько тысяч мужчин под ДНК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="2048" height="1160" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/747335" frameborder="0"></iframe> Убийца с Уктуса.

В ту роковую ночь девушки отправились встречать рассвет, и были убиты с наступлением темноты. По предварительным данным, преступник использовал самодельное оружие и прибор ночного видения. Как уже рассказывали матери девушек, убийца выстрелил восемь раз, целясь в голову. Ксения Солтанова скончалась на месте, а Наталья Кузнецова умерла спустя пять дней в реанимации, не приходя в сознание.

Недавно родственники Ксении и Натальи обратились к главе СКР с просьбой возобновить активные поиски убийцы. Александр Бастрыкин потребовал от уральских сыщиков найти преступника за месяц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/679469" frameborder="0"></iframe> Татьяна Кузнецова. Мать одной из убитых на Уктусе девушек.Алексей БУЛАТОВ

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