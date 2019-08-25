Использовал тепловизор и оставил винтовку: рассказываем подробности убийства девушек на Уктусе

25 августа прошлого года Екатеринбург содрогнулся от ужасных известий – на склоне горы Уктус убиты две девушки. Жертвами преступника стали две подруги: 29-летняя Ксения Солтанова и 28-летняя Наталья Кузнецова. Оперативная сводка гласила: из леса вышел мужчина в камуфляжной куртке с самодельной винтовкой. Оружие нашли под соснами, а тела были спрятаны в чаще леса, где утром их нашли грибники.

Ксения и Наталья познакомились в середине нулевых, когда поступали в Уральский государственный юридический университет, где выучились на юристов. Солтанова выросла в семье ветерана Афгана из Нижнего Тагила, а Наташа переехала в уральскую столицу из Медногорска. Девушки сохранили дружеские отношения и после вуза: вместе путешествовали, отдыхали на природе.

Девушки подружились конце нулевых. Обе вели активный образ жизни Фото: соцсети

В последнее время Ксения работала по специальности на должность ведущего специалиста юридического отдела Уральского отделения Сбербанка, а Наталья за два дня до смерти устроилась на новое место секретарем.

«СИТУАТИВНЫЙ» КОНФЛИКТ И ВОСЕМЬ ВЫПУЩЕННЫХ ПУЛЬ

С самого начала во всей этой истории напрягало безмолвное молчание МВД и Следственного комитета, от чего сбор и поиск информации по этому делу занимал много времени.

Место трагедии Фото: Евгений Черемных

Как и полагается, в первую очередь силовики начали искать убийцу среди друзей девушек, но по «горячим следам» вычислить душегуба так и не удалось. Следующим этапом стал массовый сбор ДНК. По информации «Комсомолки», у жителей близлежайших домов брали слюну для анализа, но совпадений с теми уликами, найденными на месте преступления, не было.

Проверялись и звонки с мобильных устройств в том районе города за указанное время. Один из читателей рассказал «КП», что его вызывали на допрос, потому что в предположительный момент убийства он проезжал неподалеку и разговаривал по телефону. В поле зрения сыщиков попал и корреспондент «Комсомолки» из-за нескольких звонков в похоронный дом, где происходило прощание с жертвами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/679469" frameborder="0"></iframe> Татьяна Кузнецова. Мать одной из убитых на Уктусе девушек.Алексей БУЛАТОВ

Первые по-настоящему достоверные подробности появились лишь через три месяца после убийства, когда убитые горем матери девушек пообщались со следователями. В тот же день стало ясно, что и правоохранительные органы находятся если не в тупике, то в затруднительном положении. В октябре 2018-го родители Ксении и Натальи заявили – убийца выстрелил восемь раз и все пули угодили точно в голову. Пять пуль попали в Ксению, остальные – в Наталью.

Девушки приезжали на Уктус и зимой, и летом Фото: соцсети

Но сейчас это никак не волнует их семьи, для них итог один – стрелок по-прежнему на свободе.

- Следователи не могут назвать мотив убийства, - рассказывает мать Ксении Алина Солтанова. – Они говорят, что это был ситуативный конфликт. Ужасно еще и то, что на Уктусе не ввели никаких мер безопасности, не установили качественных камер видеонаблюдения. Я сама неоднократно ездила туда, думала, что вдруг убийца попробует напасть на меня. Считаю, что он трус и поддонок, выследил девочек и расстрелял сзади.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он сильно наследил»: главный следователь Среднего Урала пообещал поймать убийцу двух девушек на Уктусе. Преступник оставил на месте преступления самодельное ружье (подробнее).

Убийц было несколько? Расследованием нападения на двух девушек на Уктусе занимается РУБОП. Возможно, убийство было спланированным (подробнее).