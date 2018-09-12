Убийц было несколько? Расследованием нападения на двух девушек на Уктусе занимается РУБОП

СЕГОДНЯ 16:55 2018-09-12T17:08:40+03:00

По словам подруг, убийца стрелял из ружья. Фото: Олег Галимов/соцсети

Тела Натальи и Ксении нашли в чаще леса

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Лучшие сыщики Екатеринбурга продолжают расследование нападения на двух девушек, которое произошло вечером 25 августа на горе Уктус. Тела 28-летней Натальи и 29-летней Ксении нашли на следующее утро грибники. Ксения скончалась на месте, за жизнь Натальи неделю боролись врачи, но девушка умерла, не приходя в сознание.

Наталью похоронили в родном городе. Фото: соцсети

Наталья была уроженкой Медногорска, но в 2007 году переехала в Екатеринбург, что бы поступить в Юридическую академию. Именно там она и познакомилась с Ксенией.

Несмотря на молчание официальных представителей МВД и Следственного комитета, журналистам «Комсомолки» удалось узнать, что нападавший в упор расстрелял девушек, предположительно, из пневматического ружья.

Девушки были знакомы больше 10 лет. Фото: соцсети

Также стало известно, что расследованием преступления занимается РУБОП (Региональное управление по борьбе с организованной преступностью – прим.ред). Это наталкивает на мысль о том, что нападение было заранее спланировано, а преступник действовал не один.

Следователи уже опросили десятки знакомых девушек, а также жителей близлежащих к горе домов.

По словам юриста Ивана Волкова, РУБОП занимается расследованием особо сложных преступлений, которые относятся к категории тяжких.

- В ведомстве этого управления находится расследование убийства, совершенные группировками, а также те случаи, когда есть заказчик и исполнитель, - пояснил «КП-Екатеринбург» Волков.

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