Зрители аплодировали стоя: летчик-герой, посадивший самолет в кукурузном поле, пришел в гости к Урганту

На Первом канале стартовал новый сезон «Вечернего Урганта». Как и сообщалось ранее, главным гостем выпуска стал летчик-герой Дамир Юсупов.

В студию в Останкино он пришел вместе со всем экипажем самолета А321, который совершил экстренную посадку в кукурузном поле. Бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Яна Ягодина и Дмитрий Гончаренко также присутствовали на съемках. Второй пилот Георгий Мурзин на съемки приехать не смог.

Героя России зрители встречали стоя под аплодисменты. Фото: скриншот

Традиционно Ургант начал выпуск с обзора главных новостей последних месяцев среди которых были Единый день голосования, пожары в Сибири, выпуск Кокорина и Мамаева из колонии по УДО, победу Хабиба Нурмагомедова и выдающееся выступления теннисиста Даниила Медведева на US Open.

Юсупов появился в студии под аплодисменты зрителей на 10-й минуте. Пилот рассказал, как он с коллегами действовал во время экстренной посадки.

- Сколько было человек на борту? – спросил Ургант.

- 223 человека, одна женщина была беременна. Хотя, она и сейчас беременна, - отшутился Юсупов.

- Вы открывали футбольный матч в Екатеринбурге, как это произошло?

- Да, наш экипаж открыл матч «Урал» - «Крылья Советов». Мне выпала честь выполнить первый удар по мячу. Я сам с 1997 года болею за московский «Спартак». Надеюсь, в этом году «Спартак» станет чемпионом.

- Расскажите про экипаж, людей, которые были вместе с вами. Кто произнес знаменитую фразу «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»?

- Эту фразу сказал наш старший борт проводник Дмитрий Ивлицкий.

Экипаж А321 почти в полном составе пришел в студию на съемки. Фото: скриншот

- В США был случай, когда самолет посадили на Гудзоне. По этой истории сняли фильм с Томом Хэнксом. Про ваш экипаж тоже снимут фильм. Кого бы вы хотели увидеть в роли себя?

- Мне всегда говорили, что я похож на Егора Бероева. Наверное, было бы хорошо, чтобы это был он.

После этого в эфир пустили кадры с тренировки Юсупова и Урганта на уникальном тренажере для пилота.

В симуляторе полетов Ургант и Дамир Юсупов совершили искусственный взлет и посадку в аэропорту Сочи. Фото: скриншот

- Дамир, вам комфортнее лететь над сушей или морем? – поинтересовался Ургант.

- Проще над сушей.

- Конечно, на земле же есть кукурузные поля, - пошутил ведущий.

Напомним, что недавно в Сети появились слухи о том, что Дамир Юсупов с семьей может переехать из Екатеринбурга в Дубай и работать на местную авиакомпанию, но жена пилота опровергла эту информацию.

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