Жена пилота-героя Дамира Юсупова о переезде мужа в Дубаи: «Какие Эмираты? У нас дочь в 1 класс пошла»
Пилот Дамир Юсупов и его экипаж в одночасье стали героями. 15 августа летчики совершили экстренную посадку самолета «Уральских авиалиний» прямо в кукурузном поле в Подмосковье - в двигатель во время взлета попали птицы. На борту находились 233 пассажира и семь членов экипажа. Выжили все!
С того момента прошел месяц. Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоили звание «Героев России». А на этой неделе они вышли на работу после непродолжительного отпуска. Правда, по мнению блогеров ненадолго. Так бывший писатель Андрей Егоров уже написал в своем блоге, что Юсупов переезжает работать в Дубаи.
Фото: соцсети
- Дамиру Юсупову поступил целый ряд предложений от зарубежных авиакомпаний. Как сообщает источник, наиболее выгодное - от Арабских Авиалиний (Emirates Airline - лучшей авиакомпании мира по версии TripAdvisor). – пишет Егоров. – Зарплата там у капитана будет выше в 5 раз, чем сейчас. А летать придется куда меньше. И хотя 4 сентября после "внеочередного отпуска" скромный летчик-герой пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов возвращается к полетам, есть вероятность, что скоро в России он летать не будет. Это уже не вопрос патриотизма, а вопрос денег. Дамир Юсупов получает чуть меньше 200 тысяч за вычетом налогов.
Эвакуация пассажиров самолета "Уральских авиалиний", севшего в поле.
Вот только, как оказалось, родственники пилота-героя о переезде ничего не знают.
- Какие Эмираты? Какой переезд? – удивляется жена Дамира Наталья. – Не собираемся мы никуда переезжать. Муж продолжает работать в «Уральских авиалиниях». Во вторник он вышел на работу. У него помимо полетов есть много работы на земле.
Фото: соцсети
- Никуда он не собирается переезжать. Все это утка, - подтверждает слова супруги родной брат Дамира Юсупова. – Какие Дубаи? Это даже физически невозможно. Там надо жить, язык знать арабский. У него здесь, в Екатеринбурге столько обязательств. Семья! Договор с авиакомпанией. Это в Интрнете запустили утку. Сам Дамир говорит: «Не верьте! Сейчас чего только не напишут, чтобы рейтинг поднять». У него все хорошо сейчас. 1 сентября дочку они с Наташей в школу отвели - в 1-ый класс!
В самой авиакомпании «Уральские авиалинии» так же подтвердили, что Дамир Юсупов по-прежнему работает у них.
Наталья Юсупова рассказала о своем супруге. Фото: личная страничка супруги героя в соцсети
- Честно говоря, ему даже предложений не поступало никаких. Полный фейк! – говорят в компании. – Он сам удивился, когда узнал.
Первые секунды после посадки самолета "Уральских авиалиний".Видео: пассажир лайнера Артем (@artemiyplk) в Twitter
Сейчас пилоты временно отстранены от полетов. Но, как говорит заместитель заместитель генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилла Скуратова, им есть чем заняться «на земле»:
- Они будут летать на тренажере. Отрабатывать технику!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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