Пилот-герой, посадивший самолет в кукурузном поле, откроет новый сезон «Вечернего Урганта»

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле, станет первым гостем нового сезона шоу «Вечерний Ургант». Об этом сообщают продюсеры шоу в официальном аккаунте в Twitter. Ожидается, что съемки выпуска пройдут 9 сентября.

- К нам в студию придут Герой России, летчик Дамир Юсупов и члены экипажа Airbus A-321, совершившего аварийную посадку под Жуковским этим летом! – сообщают продюсеры шоу Урганта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726076" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пассажиров самолета "Уральских авиалиний", севшего в поле.

Напомним, что экипаж пассажирского самолета, выполняющего рейс из Москвы в Симферополь, сумел провести экстренную посадку после отказа обоих двигателей. Уже через сутки президент Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупова и Георгию Мурзину почетные награды – звания Героев Российской Федерации.

Недавно в Сети появились слухи о том, что Дамир Юсупов с семьей может переехать из Екатеринбурга в Дубай и работать на местную авиакомпанию, но жена пилота опровергла эту информацию.

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