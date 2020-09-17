Екатеринбургская епархия напишет заявление на отца Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь

Сергий неоднократно заявлял, что не собирается покидать монастырь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургская епархия собирается обратиться к силовикам и написать на опального отца Сергия (Николая Романова) заявление. Это связано с тем, что бывший схиигумен не пустил на территорию Среднеуральского женского монастыря комиссию епархии, которая должна была провести инвентаризацию недвижимости.

- Епархиальная комиссия не была допущена на территорию монастыря для проведения молебна и осуществления инвентаризации. В связи с этим епархия намерена обратиться в правоохранительные органы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Епархии.

Напомним, недавно епархиальный суд принял решение отлучить опального отца Сергия (Николая Романова) от церкви. Если данное решение утвердит патриарх, то жизнь бывшего схиигумена больше не будет связана с церковью. Ему будут не доступны таинства, к которым может прибегнуть крещеный человек, а после смерти отец Сергий не будет отпет.

Но пока бывший клирик продолжает удерживать Среднеуральский женский монастырь и совершать, как выражаются в Епархии, кощунственные «богослужения». Не так давно отец Сергий даже устроил экстренный Крестный бег вокруг обители и «заговорил» ее территории от бесов и всех, кто захочет прийти и забрать земли.

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