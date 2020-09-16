Полпред Николай Цуканов прокомментировал конфликт церкви и отца Сергия

Сергий не собирается покидать Среднеуральский монастырь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полпред в Уральском федеральном округе Николай Цуканов прокомментировал конфликт вокруг отца Сергия (Романова). Чиновник признался, что долгое время не интересовался историей вокруг Среднеуральского женского монастыря, и лишь недавно узнать суть дела.

Теперь Николай Цуканов держит ситуацию на личном контроле.

- Когда речь зашла о пропаганде экстремизма я стал более внимательно изучать биографию товарища Романова. У любой конфессии есть свои правила и их нужно соблюдать. Дальше мы будем внимательно смотреть, что происходит, постараемся, чтобы все шло в рамках действующего законодательства. Что происходит в РПЦ - это их дело: как с оформлением имущества, так и с работой монастыря. История началась внутри, так и должна закончиться внутри церкви. Но если будет нарушение закона - органы власти будут реагировать, - сказал Цуканов на встрече с представителями крупнейших свердловских СМИ.

Напомним, что Сергий был лишен сана схиигумена, а потом и отлучен от церкви. Но несмотря на это обитель по-прежнему находится под его контролем.

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