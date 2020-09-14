Сможет ли отец Сергий, захвативший Среднеуральский монастырь, вернуться в лоно церкви: разбираемся с членом епархиального суда

Бывший священник не собирается покидать стены захваченной им обители Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прошлой неделе в Екатеринбурге епархиальный суд принял решение отлучить опального отца Сергия (Николая Романова) от церкви. Если данное решение утвердит патриарх, то жизнь бывшего схиигумена больше не будет связана с церковью. Ему будут не доступны таинства, к которым может прибегнуть крещеный человек, а после смерти отец Сергий не будет отпет.

Мы поговорили с членом церковного суда протоиереем Петром Мангилевым. Он рассказал о том, сможет ли отец Сергий вернуться в лоно церкви и что ему для этого нужно сделать.

- Естественно, это возможно. Пока человек жив, ему дано время для покаяния. Служить он больше не сможет, но вернуться в церковь с покаянием - может.

- В этом случае ему будет нужно покаяться публично?

- Элемент публичности в данном случае будет необходим, ведь он соблазнил многих людей.

- Кем сейчас является паства отца Сергия, которая продолжают за ним следовать, несмотря на его отлучение от церкви?

- По ним нет определения церковного суда, персональных решений. Но по факту они находятся в расколе им тоже нужно возвращение через покаяние.

- Мы уже знаем, что отпевать в случае смерти отца Сергия в церкви не будут. А храм ему посещать можно?

- У нас церкви для людей не закрыты, но участвовать в богослужениях, таинствах он не может, пока не принесет покаяния. Он может прийти исповедоваться, но в этом случае будет считаться, что он приносит покаяние, и, конечно, в этом случае он будет принят. Хотя здесь многое зависит от того, как и в чем он будет исповедоваться. От этого зависит будет ли ему дана разрешительная молитва.

КСТАТИ

Отлученный от церкви отец Сергий (Романов) прокомментировал решение церковного суда Екатеринбургской епархии. Обращение опального схимонаха опубликовал его помощник Всеволод Могучев на своем Youtube-канале. Ролик называется «Гонение на православных».

Также захватчик обители прочертил защитную линию вокруг монастыря, чтобы «изгнать бесов».

Напомним, Отец Сергий известен не только как опальный схимонах, но и как духовник многих известных людей. Сейчас к нему на службы приезжают актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов и олимпийский чемпион Павел Дацюк. Ранее одним из духовных чад Сергия считалась и депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Летом 2020 года Среднеуральский женский монастырь стал объектом расследования Ксении Собчак. Но визит телеведущей в обитель завершился скандалом – на Собчак и ее оператора напали послушники схимонаха.

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