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Епархия создала специальную комиссию, чтобы забрать земли у монастыря, который захватил отец Сергий

Специалисты будут выявлять все здания и объекты, находящиеся на территории Среднеуральского женского монастыря, которые принадлежат Екатеринбургской епархии
Авторы (2):
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
Евгений СТОЯНОВ
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Земли Среднеуральского женского монастыря принадлежат Екатеринбургской епархии

Земли Среднеуральского женского монастыря принадлежат Екатеринбургской епархии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургская епархия сегодня, 27 сентября, создала специальную комиссию по инвентаризации недвижимого имущества. Специалисты, в нее входящие, будут выявлять все здания и объекты, находящиеся на территории Среднеуральского женского монастыря, принадлежащие епархии. Напомним, обитель незаконно занял скандальный отец Сергий, которого отлучили от Церкви решением епархиального суда.

В комиссию, под руководством Монастырского церковного округа игумена Иеронима (Миронова), вошли советник правящего архиерея по правовым вопросам иерей Виктор Явич, монахини и представители профильных епархиальных подразделений, в том числе службы технической инвентаризации.

- Членам епархиальной комиссии предстоит провести инвентаризацию имущества епархиального монастыря, выявить не оформленные в установленном порядке объекты недвижимости, а также проверить правила эксплуатации объектов сообразно целевому назначению и во исполнение требований действующего градостроительного, земельного, лесного и иного законодательства, - сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Отец Сергий продолжает незаконно удерживать монастырь, даже после того, как его отлучили от Церкви

Отец Сергий продолжает незаконно удерживать монастырь, даже после того, как его отлучили от Церкви

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, специалисты, входящие в состав комиссии, должны будут проверить, какие службы и подразделения находятся в зданиях монастырей, какие функции они выполняют и соответствует ли вообще их работа нормам и правилам. Помимо всего этого, нужно будет проверить системы водоснабжения, водоотведения, отопления, а также газо- и электроснабжения.

- По результатам инвентаризации будет составлена опись и пояснительная записка с изложением ситуации и выводами, - заключили в Епархии.

Епархиальный суд отлучил Сегрия от Церкви

Епархиальный суд отлучил Сегрия от Церкви

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам отец Сергий своим духовным чадам упорно твердит, что сам построил и основал Среднеуральский женский монастырь. Екатеринбургская епархия, в свою очередь, настаивает, что земли, на которых находится обитель, принадлежат ей. Да, и, в конце концов, строилась она на пожертвования православных. И деньги давали не на «частную лавочку Сергия», а на благо церкви.

- Лесные участки, занятые объектами Среднеуральского женского монастыря, в установленном порядке выделены и предоставлены в безвозмездное пользование Екатеринбургской епархии для осуществления религиозной деятельности, - уверяют в пресс-службе Епархии.

Это подтверждается данными из Росреестра. Правда, в собственности епархии находятся только два участка, остальные земли, на которых расположен монастырь, - в бессрочной аренде. Их владельцем считается лесной фонд. Если ситуация с землей более менее ясна, то данных о владельцах зданий, которые расположены на территории обители, в Росреестре нет.

На сегодняшний день бывший клирик продолжает удерживать Среднеуральский женский монастырь и совершать, как выражаются в Епархии, кощунственные «богослужения». Не так давно отец Сергий даже устроил экстренный Крестный бег вокруг обители и «заговорил» ее территории от бесов и всех, кто захочет прийти и забрать земли.

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