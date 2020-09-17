Епархия создала специальную комиссию, чтобы забрать земли у монастыря, который захватил отец Сергий

Земли Среднеуральского женского монастыря принадлежат Екатеринбургской епархии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургская епархия сегодня, 27 сентября, создала специальную комиссию по инвентаризации недвижимого имущества. Специалисты, в нее входящие, будут выявлять все здания и объекты, находящиеся на территории Среднеуральского женского монастыря, принадлежащие епархии. Напомним, обитель незаконно занял скандальный отец Сергий, которого отлучили от Церкви решением епархиального суда.

В комиссию, под руководством Монастырского церковного округа игумена Иеронима (Миронова), вошли советник правящего архиерея по правовым вопросам иерей Виктор Явич, монахини и представители профильных епархиальных подразделений, в том числе службы технической инвентаризации.

- Членам епархиальной комиссии предстоит провести инвентаризацию имущества епархиального монастыря, выявить не оформленные в установленном порядке объекты недвижимости, а также проверить правила эксплуатации объектов сообразно целевому назначению и во исполнение требований действующего градостроительного, земельного, лесного и иного законодательства, - сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Отец Сергий продолжает незаконно удерживать монастырь, даже после того, как его отлучили от Церкви Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, специалисты, входящие в состав комиссии, должны будут проверить, какие службы и подразделения находятся в зданиях монастырей, какие функции они выполняют и соответствует ли вообще их работа нормам и правилам. Помимо всего этого, нужно будет проверить системы водоснабжения, водоотведения, отопления, а также газо- и электроснабжения.

- По результатам инвентаризации будет составлена опись и пояснительная записка с изложением ситуации и выводами, - заключили в Епархии.

Епархиальный суд отлучил Сегрия от Церкви Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам отец Сергий своим духовным чадам упорно твердит, что сам построил и основал Среднеуральский женский монастырь. Екатеринбургская епархия, в свою очередь, настаивает, что земли, на которых находится обитель, принадлежат ей. Да, и, в конце концов, строилась она на пожертвования православных. И деньги давали не на «частную лавочку Сергия», а на благо церкви.

- Лесные участки, занятые объектами Среднеуральского женского монастыря, в установленном порядке выделены и предоставлены в безвозмездное пользование Екатеринбургской епархии для осуществления религиозной деятельности, - уверяют в пресс-службе Епархии.

Это подтверждается данными из Росреестра. Правда, в собственности епархии находятся только два участка, остальные земли, на которых расположен монастырь, - в бессрочной аренде. Их владельцем считается лесной фонд. Если ситуация с землей более менее ясна, то данных о владельцах зданий, которые расположены на территории обители, в Росреестре нет.

На сегодняшний день бывший клирик продолжает удерживать Среднеуральский женский монастырь и совершать, как выражаются в Епархии, кощунственные «богослужения». Не так давно отец Сергий даже устроил экстренный Крестный бег вокруг обители и «заговорил» ее территории от бесов и всех, кто захочет прийти и забрать земли.

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