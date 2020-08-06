Врачи давали два месяца, в монастыре она прожила полгода: родители рассказали о девочке, умершей в обители отца Сергия

К схимонаху приезжают в монастырь люди из разных регионов России. Фото: скрин с видео

В Среднеуральском женском монастыре под Екатеринбургом, где находится опальных схимонах отец Сергий (Романов), умерла 15-летняя девочка, которую сюда в феврале 2020 года привезли родители из Кемерово.

У ребенка летом прошлого года врачи диагностировали злокачественную опухоль, прогнозы медиков были неутешительны: зимой родителям сказали, что ребенку осталось жить полтора - два месяца. Однако в монастыре ребенок прожил чуть больше полугода.

- По месту жительства 15-летней Марине сказали, что она умрет через полтора месяца, а у меня она живет уже седьмой месяц, - говорит схимонах Сергий в одном из своих последних видеообращений.

На канале помощника отца Сергия Всеволода Могучева еще в июне 2020 года появилось видео, на котором родители девочки рассказывают о состоянии своей дочери Марины.

- Мы не знали всей серьезности заболевания. Ездили к специалистам в Москву, осматривал ее профессор. Они сказали: «Мы ничего сделать не можем». Мне хорошие люди подсказали - есть Среднеуральский женский монастырь, есть батюшка Сергий. Я тогда даже была некрещеная. Мы покрестились. Взяли билеты и поехали. Нас приняли здесь очень тепло в большую семью. Здесь ей понравилось. Состояние Марины стало улучшаться. Она оживилась. Дело дошло до коляски. Она ходить перестала. И она душой пала: что мы тут делаем, зачем мы тут сидим. Мы уговаривали: «Нам нельзя домой ехать». Врачи говорят: «Месяца два вам даем не больше». Она за неделю начала ходить. Поднялась на ножки, - рассказывала мама девочки Наталья.

На территории Среднеуральского женского монастыря есть хоспис. Он, как и остальные объекты в обители построены на деньги частных лиц.

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