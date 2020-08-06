«Год назад она заболела»: что известно о девочке, которая умерла в Среднеуральском женском монастыре

Семья привезла ребенка в монастырь в феврале 2020 года. Фото: скрин с видео

В Среднеуральском женском монастыре под Екатеринбургом, где находится опальный схимонах Сергий, умерла 15-летняя девочка, у которой летом 2019 года врачи диагностировали онкологическое заболевание. Информацию об этом «Комсомолке» подвердил осведомленный источник. При этом он отметил, что «криминала в смерти девочке» нет.

По словам самого отца Сергия на территории его обители действительно проживала 15-летняя девочка Марина. У нее был рак четвертой степени.

- По месту жительства 15-летней Марине сказали, что она умрет через полтора месяца, а у меня она живет уже седьмой месяц, - говорит схимонах в одном из своих последних видеообращений. – Из медицинского заключения: «Клиническая неврологическая симптоматика нарастает. Учитывая установленный диагноз, объем проведенной терапии и продолженный рост опухоли спустя шесть месяцев после облучения, в настоящее время эффективной терапии данного заболевания не существует», - зачитал схимонах диагноз девочки.

На канале помощника отца Сергия Всеволода Могучева еще в июне было выставлено видео на котором мама и папа девочки рассказывают о состоянии своей дочери Марины. Там же указано, что семья приехала в Среднеуральский женский монастырь из Кемерово.

- Я могу молчать? - с трудом говорит девочка на видео.

- Меня зовут Наталья, а это мой муж Василий. Дочь Марина. Год назад она заболела - опухоль головного мозга, - рассказывает мама ребенка Наталья. – Вроде бы ничего страшного. Мы не знали всей серьезности заболевания. Ездили к специалистам в Москву, осматривал ее профессор. Они сказали: «Мы ничего сделать не можем». Мне хорошие люди подсказали - есть Среднеуральский женский монастырь, есть батюшка Сергий. Я тогда даже была некрещеная. Мы покрестились. Взяли билеты и поехали. Нас приняли здесь очень тепло в большую семью. Здесь ей понравилось. Состояние Марины стало улучшаться. Она оживилась. Дело дошло до коляски. Она ходить перестала. И она душой пала: что мы тут делаем, зачем мы тут сидим. Мы уговаривали: «Нам нельзя домой ехать». Врачи говорят: «Месяца два вам даем не больше». Она за неделю начала ходить. Поднялась на ножки. Ходит сама на молебен. Батюшка нас помогает.

- Надежда у нас появилась. Батюшка нам нужен девчонку поднять. Марина сама духовно воспряла, – вторит супруге Василий.

Страсти в обители под Екатеринбургом разгорелись после скандальных заявлений схимонаха Сергия (Романова) Фото: Алексей БУЛАТОВ

-- Люблю батюшку, - с трудом снова говорит Марина.

- Без батюшки мы можем ее просто потерять, - продолжает Наталья. - Мы почти месяц с ней вдвоем жили. Сейчас папа приехал и мы сейчас втроем.

Об отце Сергии действительно ходит молва, что он поднимает на ноги раковых больных. Об этом «Комсомолке» говорил даже один из его преданных сторонников звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов:

- Сейчас люди страдают, потому что отца сняли со служения, - вздыхает в разговоре с «КП» Дмитрий Соколов. – Без его поддержки не понятно, что делать. Его выставляют чуть ли не врагом народа, а человек защищает всю нашу страну. Я люблю отца, люблю монастырь. Здесь благодать божья, Бог здесь являет себя людям. Люди излечиваются, из них выходят бесы, слепые прозревают, калеки выздоравливают, раковые встают на ноги.

На территории Среднеуральского женского монастыря есть хоспис. Он, как и остальные объекты в обители построены на деньги частных лиц.

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