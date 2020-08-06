В Среднеуральском монастыре, захваченном опальным отцом Сергием, умерла девочка

Многие сторонники отца Сергия заявляют о том, что он способен излечивать больных раком Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральском женском монастыре, захваченном опальным отцом Сергием, скончалась 15-летняя девочка. Информацию об этом «КП» подтвердил осведомленный источник.

- Факт смерти действительно был, но криминала в произошедшем нет. Девочка скончалась от рака, - уточнил наш собеседник.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев по поводу этой темы.

Между тем, во время своего последнего видеообращения, опубликованного 6 августа, отец Сергий говорил о том, что в обители находится 15-летняя девочка, которая больна раком. Правда, о ее смерти схимонах не сообщал.

- Сейчас российское здравоохранение недовольно тем, что я принимаю раковых больных четвертой степени, от которых они отказались сами, - возмущается схимонах.

После этого отец Сергий начал рассказывать про то, что в монастыре сейчас содержится 15-летняя девочка по имени Марина.

- Из медицинского заключения: «Клиническая неврологическая симптоматика нарастает. Учитывая установленный диагноз, объем проведенной терапии и продолженный рост опухоли спустя шесть месяцев после облучения, в настоящее время эффективной терапии данного заболевания не существует», - зачитал схимонах диагноз девочки.

Отец Сергий добавил, несмотря на то, что на территории обители нет больницы, он готов принимать даже раковых больных четвертой стадии, «от которых отказались врачи». Схимонах уточнил, что поддерживает таких людей молитвой и причастием.

- По месту жительства 15-летней Марине сказали, что она умрет через полтора месяца, а у меня она живет уже седьмой месяц, - заявил бывший схиигумен.

Он добавил, что в Екатеринбурге «совесть врачей еще не угасла» и уральские медики оказывают схимонаху посильную помощь в вопросе лечение больных с последней степенью рака. Сергий также отметил, что принимает раковых больных на протяжении уже 15 лет. И не берет с них никаких денег.

Отметим, многие сторонники отца Сергия уверенно говорят о том, что схимонах способен излечивать раковых больных. Об этом, в частности, заявлял участник шоу "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов. Кроме того, на территории монастыря находится что-то вроде хосписа.

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