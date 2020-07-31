2020-07-31T11:45:10+03:00
Происшествия

Пожар в заповеднике «Денежкин Камень» локализован

Площадь возгорания составила 120 гектаров
Олег ГАЛИМОВ
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Авиационное патрулирование труднодоступных лесных территорий ведется по 8 маршрутам общей протяженностью 3,4 тысячи километров.Авиационное патрулирование труднодоступных лесных территорий ведется по 8 маршрутам общей протяженностью 3,4 тысячи километров.
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На севере Свердловской области удалось локализовать пожар в заповеднике «Денежкин Камень». Общая площадь возгорания составила 120 гектаров, а для устранения огня потребовалась помощь вертолетов МЧС и Уральской базы авиационной охраны лесов. Таким образом, тушение пожара заняло ровно две недели.

- Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Ситуация с лесными пожарами находится на постоянном контроле, – отметил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

При этом на территории Среднего Урала продолжают бороться с 19 природными пожарами, общая площадь которых порядка 1 300 гектаров. Всего с начала года в лесах области было потушено 455 лесных пожаров.

Пожар в заповеднике "Денежкин Камень".Видео: пресс-служба заповедника

Большая часть «горячих точек» по-прежнему находятся на севере области в труднодоступных для наземной техники местах на территории Пелымского и Гаринского округов. Также в Ивдели пожар на 15 гектаров.

Авиационное патрулирование труднодоступных территорий области ведется по 8 маршрутам общей протяженностью 3 400 километров. Задействованы 7 бортов: вертолет МИ-8, МИ-2, R-44 и четыре самолета АН-2.

СПРАВКА «КП»

Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» расположен на Севере Свердловской области. Его территория полностью включает в себя массив горы Денежкин Камень, восточные склоны Главного Уральского Хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва. Площадь заповедника 80 тыс. гектаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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