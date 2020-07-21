Путин отправил в Свердловскую область главу МЧС России

Во вторник, 21 июля, президент России Владимир Путин дал поручение главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Свердловскую область, чтобы лично проконтролировать ликвидацию последствий потопа, который произошел в городе Нижние Серги (90 километров от Екатеринбурга) вечером 20 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После потопа в городе ввели режим ЧС муниципального характера. Потоп, смывший три дома и серьезно повредивший еще один, начался после выхода из берегов двух рек – Серебрянка и Сторожевая. Часть города оказалась подтоплена.

Спасатели занимаются разбором заваловФото: Алексей БУЛАТОВ

Больше всего пострадали частные дома по улице Жукова. На месте ЧП разборами завалов занимаются 255 спасателей МЧС при помощи 52 единицы техники и 19 специальных плавательных средств.

Местные жители говорят, что подобная ситуация в прошлый раз в Нижних Сергах была в 1967 году.

Ликвидация последствий потопа в Нижних Сергах 21 июля 2020 года.Спасатели МЧС расчищают город в Свердловской области после потопа, который произошел 20 июля в Нижних Сергах. Видео: Алексей Булатов/"КП-Екатеринбург"

По официальным данным, подтоплены больше полусотни частных домов, в которых проживают 189 человек, включая 20 детей, а также четыре административных здания. Полностью разрушены два частных дома, еще один сильно поврежден.

Утром без электроснабжения оставались 17 многоквартирных домов и больше двух тысяч частных домовладений.

Ливень разрушил часть городаФото: Алексей БУЛАТОВ

С вечера в городе работают сотни спасателей МЧС, которые сначала эвакуировали местных жителей из подтопленных строений, а затем приступили к разбору завалов. В Нижних Сергах действует режим ЧС муниципального характера.

Потоп смыл с улиц дома, технику и гаражиФото: Алексей БУЛАТОВ

На месте событий работают корреспонденты «КП-Екатеринбург». Подробный фоторепортаж - здесь.

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