2020-07-20T20:52:01+03:00
Происшествия

Машины уносит, люди забираются на крыши: на Урале река затопила город Нижние Серги

МЧС начало эвакуацию жителей
Данил СВЕЧКОВ
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Потоком воды унесло машину одного из жителей. Фото: instagram.com/podslushano_ns_rayon/Потоком воды унесло машину одного из жителей. Фото: instagram.com/podslushano_ns_rayon/
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Настоящее ЧП случилось в понедельник, 20 июля, в городе Нижние Серги, что неподалеку от Екатеринбурга. Обильные дожди, которые прошли над Свердловской областью привели к повышению уровня воды в двух реках - Серебрянка и Сторожевая. В итоге они затопили город. Больше всего пострадали частные жилые дома на улице Жукова.

- Сотрудниками МЧС совместно с администрацией муниципального образования проводится эвакуация людей из зоны подтопления, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - На помощь местным спасателям выдвинулась дополнительная группировка спасателей из Екатеринбурга в количестве 50 человек и 7 плавсредств, а также оперативная группа Главного управления МЧС России по Свердловской области. В Главном управлении развернут оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.

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Две реки вышли из берегов. Фото: Подслушано Нижние Серги, vk.com

Две реки вышли из берегов. Фото: Подслушано Нижние Серги, vk.com

Как сообщают очевидцы, сильный поток воды уносит легковые автомобили. Сейчас помимо спасателей в городе работают и коммунальщики. Они отключили от электроэнергии весь город, чтобы никого не ударило током. Первое же время, когда вода только вышла из берегов, многие уличные фонари еще горели.

- В настоящий момент бригады компании «Россети Урал» приведены в максимальную готовность, - сообщают в пресс-службе компани. - В основном в городе сосредоточены электрические сети РСК. Мы готовы прийти в любой момент на помощь. Но пока она не требуется. В настоящий момент обесточен весь город для безопасности людей и оборудования.

Кроме водой был снесен как минимум один пешеходный мост через реку.

Фото: instagram.com/podslushano_ns_rayon/

Фото: instagram.com/podslushano_ns_rayon/

Фото: instagram.com/podslushano_ns_rayon/

Фото: instagram.com/podslushano_ns_rayon/

ИСТОЧНИК KP.RU

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