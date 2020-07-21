2020-07-21T11:59:34+03:00
Происшествия

Последствия потопа в Нижних Сергах 20 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

«КП-Екатеринбург» ведет прямую онлайн-трансляцию из затопленного уральского города 21 июля 2020 года
Данил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В городе Нижние Серги Свердловской области после потопа, спровоцированного сильным ливнем, введен режим ЧС муниципального характера. Вечером, 20 июля, здесь вышли из берегов реки Серебрянка и Сторожевая. Из-за этого часть города оказалась затоплена.

Нижние Серги: последствия потопа продолжение.В городе Нижние Серги Свердловской области смыло автомобили и затопило дома. Прямая онлайн-трансляция 21 июля 2020 года

Ликвидация последствий потопа в Нижних Сергах 21 июля 2020 года.Спасатели МЧС расчищают город в Свердловской области после потопа, который произошел 20 июля в Нижних Сергах. Видео: Алексей Булатов/"КП-Екатеринбург"

Корреспонденты «КП-Екатеринбург» работают на месте событий и ведут прямую онлайн-трансляцию из Нижних Серег.

Потоп в Нижних Сергах Свердловской области: последствия.Прямая онлайн-трансляция из города Нижник Серги Свердловской области: здесь 20 июля произошел потоп. Сейчас введен режим ЧС. Видео: Данил Свечков/"КП-Екатеринбург"

Спасатели МЧС экстренно прибыли в город и начала эвакуировать местное население. Больше всего в Нижних Сергах пострадала улица Жукова. Сейчас здесь работают 255 сотрудников МЧС, 52 единицы техники и 19 специальных плавательных средств. Руководит спасательной операцией начальник ГУ МЧС по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев.

Потоп в Нижних Сергах: стихия уничтожила целые дворы.Видео: Читатель "КП"

Вот что «КП-Екатеринбург» рассказали жители города Нижние Серги, дома которых пострадали от потопа.

Потоп в Нижних Сергах: рассказ очевидцев.20 июля в уральском городе Нижние Серги случился ливень и потоп. Видео: Данил Свечков/"КП-Екатеринбург"

- На этом месте, где затор, все размыло. Подобное было, правда, немного меньше, 53 года назад, в 1967 году. Тогда также летом пошел сильный дождь, - рассказывает Юрий Левков.

Автомобили смыло в реку Фото: Данил СВЕЧКОВ

Автомобили смыло в рекуФото: Данил СВЕЧКОВ

- Картошку всю смыло. МЧС сказали: берите самые необходимые вещи и уходите. Документы взяли, вещи на стенку закинули повыше. В подполе вода поднялась до самого пола. До сих пор стоит, - рассказывает Мария.

Потоп в Нижних Сергах: что говорят жители о последствиях ливня.Вечером 20 июля 2020 года в Нижних Сергах из-за ливня случился потоп. Видео: Данил Свечков/"КП-Екатеринбург"

- Где сейчас бежит река, там вчера была дорога. Вода поднялась вчера выше головы. Вторую дорогу смыло вместе с мостом, - говорит Антон.

В реке до сих пор сильное течение Фото: Данил СВЕЧКОВ

В реке до сих пор сильное течениеФото: Данил СВЕЧКОВ

Дома добралась до жилых домов Фото: Данил СВЕЧКОВ

Дома добралась до жилых домовФото: Данил СВЕЧКОВ

Завалы разбирают тяжелой техникой Фото: Данил СВЕЧКОВ

Завалы разбирают тяжелой техникойФото: Данил СВЕЧКОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Данил СВЕЧКОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Данил СВЕЧКОВ

Несколько улиц размыло сильным потоком воды Фото: Данил СВЕЧКОВ

Несколько улиц размыло сильным потоком водыФото: Данил СВЕЧКОВ

Вода до сих пор стоит в подполах домов Фото: Данил СВЕЧКОВ

Вода до сих пор стоит в подполах домовФото: Данил СВЕЧКОВ

Несколько дворов затоплены Фото: Данил СВЕЧКОВ

Несколько дворов затопленыФото: Данил СВЕЧКОВ

Последствия потопа 20 июля 2020 года

Последствия потопа 20 июля 2020 года

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Местные жители рискуют остаться без урожая Фото: Данил СВЕЧКОВ

Местные жители рискуют остаться без урожаяФото: Данил СВЕЧКОВ

- По уточненным данным на утро было затоплено 63 дома, три – разрушены, ремонтно-восстановительных работ требуют четыре моста. Ситуация в Нижних Сергах на особом контроле губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, - рассказывают в Департаменте информационной политики регион. – Эвакуировано около 200 человек, в пункт временного размещения направлено 9 жителей, остальные уехали к родственникам.

Потоп в Нижних Сергах Свердловской области: последствия.20 июля из-за ливней часть города затопило. Видео: Игорь Гараев/"КП-Екатеринбург"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работают 255 человек, 52 машины, 19 лодок: в Нижних Сергах после сильнейшего потопа ввели режим ЧС. Затопленными оказались 231 частный жилой дом, семь человек эвакуировали, пять из них разметили в пунктах временного содержания (подробнее)

Машины уносит, люди забираются на крыши: на Урале река затопила город Нижние Серги. МЧС начало эвакуацию жителей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Услышал слабый крик»: на Урале сотрудник Росгвардии вытащил из воды тонущего мужчину
СвЖД расширяет применение технологии перевозки грузов по согласованному с клиентом расписанию
От коронавируса погибли еще 10 уральцев
В Екатеринбурге мост на ЖБИ отремонтируют к началу августа
Площадь пожара в уральском заповеднике «Денежкин Камень» увеличилась до 19 гектаров
Клиенты Tele2 могут купить SIM-карты на Wildberries
Свердловский губернатор попросил президента наградить посмертно хирурга Мансурова, погибшего от COVID-19
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
После сильнейшего потопа в Нижних Сергах прокуратура начала проверку
Свердловский губернатор взял на контроль ситуацию с потопом в Нижних Сергах
Вода начала отступать: в Нижних Сергах после наводнения остаются затопленными 63 дома
В Свердловской области стало больше 100 тысяч безработных
Пошли в отступление: клещи успели покусать больше 30 тысяч уральцев
Выскочила неожиданно: в Первоуральске 18-летний парень на «ВАЗ» сбил маленькую девочку
В Нижних Сергах после сильного ливня река затопила жилые дома
В Свердловской области за сутки провели 13 145 исследований проб на коронавирус
В мэрии Нижнего Тагила рассказали о судьбе закрытого рудника III Интернационала
ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 20%
В Свердловской области рыбу ветром унесло по воде от фермы на несколько метров
Сильные дожди и грозы: спасатели призвали уральцев соблюдать меры безопасности во время непогоды
ВТБ перезапускает флагманскую Мультикарту
Уснул за рулем: на Урале мужчина погиб в ДТП, возвращаясь с рыбалки
В Екатеринбурге реализуют три проекта грантовой программы «Стальное дерево»
Как в Екатеринбурге штрафуют нарушителей режима самоизоляции: рассказывает губернатор
У ЦГБ №24 в Екатеринбурге заметили мобильный морг
На Среднем Урале продлили самоизоляцию до 27 июля
На Химмаше в Екатеринбурге троллейбус протаранил забор
Свердловчанку отправили в тюрьму за долги по алиментам
Как зарабатывать на тратах по ЖКХ: УБРиР выпустил дебетовую карту «Комфорт»