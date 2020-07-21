Последствия потопа в Нижних Сергах 20 июля 2020: прямая онлайн-трансляция
В городе Нижние Серги Свердловской области после потопа, спровоцированного сильным ливнем, введен режим ЧС муниципального характера. Вечером, 20 июля, здесь вышли из берегов реки Серебрянка и Сторожевая. Из-за этого часть города оказалась затоплена.
Нижние Серги: последствия потопа продолжение.В городе Нижние Серги Свердловской области смыло автомобили и затопило дома. Прямая онлайн-трансляция 21 июля 2020 года
Ликвидация последствий потопа в Нижних Сергах 21 июля 2020 года.Спасатели МЧС расчищают город в Свердловской области после потопа, который произошел 20 июля в Нижних Сергах. Видео: Алексей Булатов/"КП-Екатеринбург"
Корреспонденты «КП-Екатеринбург» работают на месте событий и ведут прямую онлайн-трансляцию из Нижних Серег.
Потоп в Нижних Сергах Свердловской области: последствия.Прямая онлайн-трансляция из города Нижник Серги Свердловской области: здесь 20 июля произошел потоп. Сейчас введен режим ЧС. Видео: Данил Свечков/"КП-Екатеринбург"
Спасатели МЧС экстренно прибыли в город и начала эвакуировать местное население. Больше всего в Нижних Сергах пострадала улица Жукова. Сейчас здесь работают 255 сотрудников МЧС, 52 единицы техники и 19 специальных плавательных средств. Руководит спасательной операцией начальник ГУ МЧС по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев.
Потоп в Нижних Сергах: стихия уничтожила целые дворы.Видео: Читатель "КП"
Вот что «КП-Екатеринбург» рассказали жители города Нижние Серги, дома которых пострадали от потопа.
Потоп в Нижних Сергах: рассказ очевидцев.20 июля в уральском городе Нижние Серги случился ливень и потоп. Видео: Данил Свечков/"КП-Екатеринбург"
- На этом месте, где затор, все размыло. Подобное было, правда, немного меньше, 53 года назад, в 1967 году. Тогда также летом пошел сильный дождь, - рассказывает Юрий Левков.
Автомобили смыло в рекуФото: Данил СВЕЧКОВ
- Картошку всю смыло. МЧС сказали: берите самые необходимые вещи и уходите. Документы взяли, вещи на стенку закинули повыше. В подполе вода поднялась до самого пола. До сих пор стоит, - рассказывает Мария.
Потоп в Нижних Сергах: что говорят жители о последствиях ливня.Вечером 20 июля 2020 года в Нижних Сергах из-за ливня случился потоп. Видео: Данил Свечков/"КП-Екатеринбург"
- Где сейчас бежит река, там вчера была дорога. Вода поднялась вчера выше головы. Вторую дорогу смыло вместе с мостом, - говорит Антон.
В реке до сих пор сильное течениеФото: Данил СВЕЧКОВ
Дома добралась до жилых домовФото: Данил СВЕЧКОВ
Завалы разбирают тяжелой техникойФото: Данил СВЕЧКОВ
Последствия потопа в Нижних СергахФото: Данил СВЕЧКОВ
Несколько улиц размыло сильным потоком водыФото: Данил СВЕЧКОВ
Вода до сих пор стоит в подполах домовФото: Данил СВЕЧКОВ
Несколько дворов затопленыФото: Данил СВЕЧКОВ
Последствия потопа 20 июля 2020 года
Местные жители рискуют остаться без урожаяФото: Данил СВЕЧКОВ
- По уточненным данным на утро было затоплено 63 дома, три – разрушены, ремонтно-восстановительных работ требуют четыре моста. Ситуация в Нижних Сергах на особом контроле губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, - рассказывают в Департаменте информационной политики регион. – Эвакуировано около 200 человек, в пункт временного размещения направлено 9 жителей, остальные уехали к родственникам.
Потоп в Нижних Сергах Свердловской области: последствия.20 июля из-за ливней часть города затопило. Видео: Игорь Гараев/"КП-Екатеринбург"
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ИСТОЧНИК KP.RU