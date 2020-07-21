2020-07-21T06:16:57+03:00
Происшествия

Работают 255 человек, 52 машины, 19 лодок: в Нижних Сергах после сильнейшего потопа ввели режим ЧС

Затопленными оказались 231 частный жилой дом, семь человек эвакуировали, пять из них разметили в пунктах временного содержания
Мария Трапезникова
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В Нижних Сергах сразу две реки вышли из берегов из-за сильнейшего ливня. Фото: читатель "КП"В Нижних Сергах сразу две реки вышли из берегов из-за сильнейшего ливня. Фото: читатель "КП"
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Накануне вечером, 20 июля, в Нижних Сергах, что в Свердловской области, случился настоящий потоп: из-за сильнейшего ливня сразу две реки, Серебрянка и Сторожевая, вышли из берегов. Затопило большую часть города, сильнее всего пострадала улица Жукова. В город экстренно выехали спасатели МЧС, которые начали эвакуировать местных жителей из домов. Сейчас на месте работают 255 человек, 52 единицы спецтехники, а также 19 плавсредств. Руководит спасательными работами начальник ГУ МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев.

В Нижних Сергах ввели режим ЧС муниципального характера.

- На данный момент подтоплен 231 жилой частный дом, в которых поживают больше 650 человек. На данный момент сил и средств для ликвидации ЧП достаточно. На месте работают 255 человек личного состава МЧС и добровольцев, - рассказал Виктор Теряев. – Инженерная техника убирает заторы от мусора вдоль моста по улице Жукова.

Нижние Серги затопил ливень 20 июля 2020.Видео: читатели КП

Спасатели эвакуировали из затопленных домов семь человек. Остальные жители смогли самостоятельно выбраться на сушу. Пока что информации о пострадавших, к счастью, не поступало. Кроме того, администрация города подготовила три пункта временного размещения, в которых сейчас находятся пять человек – это санаторий и два детских сада. Готовы к работе три автобуса, которые доставят жителей в эти пункты. Группы из числа спасателей, полиции и служб жизнеобеспечения города на лодках объезжают все подтопленные дома и придомовые территории и ищут оставшихся там людей.

После бушующей стихии в городе оказались затоплены дома, гаражи, по улицам в буквальном смысле плавали машины, пропало электричество – его отключили, чтобы никого не ударило током. В данный момент восстановлением электроэнергии занимаются бригады компании «Россети Урал».

Начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев руководит спасательной операцией в Нижних Сергах.Видео: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

- В основном в городе сосредоточены электрические сети РСК. Мы готовы прийти в любой момент на помощь. Но пока она не требуется, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании. В настоящий момент обесточен весь город для безопасности людей и оборудования.

Работы по ликвидации ЧП продолжаются до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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