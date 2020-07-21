2020-07-21T12:47:09+03:00
Происшествия

Как в Нижних Сергах ликвидируют последствия потопа: фоторепортаж

21 июля спасатели МЧС расчищают уральский город от завалов после потопа 20 июля 2020 года
Алексей БУЛАТОВДанил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИН
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Спасатели разбирают завалы после потопаСпасатели разбирают завалы после потопаФото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижних Сергах – небольшом городе в 90 километрах от Екатеринбурга 20 июля после сильных ливней произошел потоп. Потоки воды из рек Сторожевая и Серебрянка, вышедших из берегов, смывали все на своем пути: автомобили, гаражи и даже дома.

По официальным данным, подтоплены больше полусотни частных домов, в которых проживают 189 человек, включая 20 детей, а также четыре административных здания. Полностью разрушены два частных дома, еще один сильно поврежден.

Ликвидация последствий потопа в Нижних Сергах 21 июля 2020 года.Спасатели МЧС расчищают город в Свердловской области после потопа, который произошел 20 июля в Нижних Сергах. Видео: Алексей Булатов/"КП-Екатеринбург"

Утром без электроснабжения оставались 17 многоквартирных домов и больше двух тысяч частных домовладений.

С вечера в городе работают сотни спасателей МЧС, которые сначала эвакуировали местных жителей из подтопленных строений, а затем приступили к разбору завалов. В Нижних Сергах действует режим ЧС муниципального характера.

На месте событий работают корреспонденты «КП-Екатеринбург».

На Нижние Серги 20 июля обрушились ливни, спровоцировавшие потоп Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Нижние Серги 20 июля обрушились ливни, спровоцировавшие потопФото: Алексей БУЛАТОВ

Часть местных жителей эквакуировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть местных жителей эквакуировалиФото: Алексей БУЛАТОВ

На восстановление уйдет немало времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

На восстановление уйдет немало времениФото: Алексей БУЛАТОВ

Улица Жукова после потопа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Улица Жукова после потопаФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних Сергах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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