Как в Нижних Сергах ликвидируют последствия потопа: фоторепортаж
В Нижних Сергах – небольшом городе в 90 километрах от Екатеринбурга 20 июля после сильных ливней произошел потоп. Потоки воды из рек Сторожевая и Серебрянка, вышедших из берегов, смывали все на своем пути: автомобили, гаражи и даже дома.
По официальным данным, подтоплены больше полусотни частных домов, в которых проживают 189 человек, включая 20 детей, а также четыре административных здания. Полностью разрушены два частных дома, еще один сильно поврежден.
Ликвидация последствий потопа в Нижних Сергах 21 июля 2020 года.Спасатели МЧС расчищают город в Свердловской области после потопа, который произошел 20 июля в Нижних Сергах. Видео: Алексей Булатов/"КП-Екатеринбург"
Утром без электроснабжения оставались 17 многоквартирных домов и больше двух тысяч частных домовладений.
С вечера в городе работают сотни спасателей МЧС, которые сначала эвакуировали местных жителей из подтопленных строений, а затем приступили к разбору завалов. В Нижних Сергах действует режим ЧС муниципального характера.
На месте событий работают корреспонденты «КП-Екатеринбург».
На Нижние Серги 20 июля обрушились ливни, спровоцировавшие потопФото: Алексей БУЛАТОВ
Часть местных жителей эквакуировалиФото: Алексей БУЛАТОВ
На восстановление уйдет немало времениФото: Алексей БУЛАТОВ
Улица Жукова после потопаФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU