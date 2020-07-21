После сильнейшего потопа в Нижних Сергах прокуратура начала проверку

21 Июль 2020 2020-07-21T12:09:44+03:00

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Вечером 20 июля на Нижние Серги, что в Свердловской области, обрушился сильнейший потоп – затопленными оказались сотни жилых домов и административных зданий, разрушены пять мостов (4 пешеходных и 1 автомобильный), размыты десятки дорог. Спасатели МЧС, полиция, Росгвардия, энергетики и коммунальщики работали всю ночь – и ликвидируют последствия до сих пор.

Ликвидация последствий потопа, который произошел 20 июля 2020 года в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуацию на контроль взял губернатор Евгений Куйвашев и региональная прокуратура. На утро 21 июля в городе остаются подтопленными 63 частных жилых дома, в которых проживают 189 человек, в том числе 20 детей, а также четыре административных здания. Полностью разрушены два частных дома, один – частично. Без электроснабжения находятся 17 многоквартирных и 2083 частных домов, в которых проживают несколько тысяч человек, в том числе 720 детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/791637" frameborder="0"></iframe> Василий Досалиев, замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области - о восстановительных работах в Нижних Сергах.Видео: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о защите населения и территорий от ЧС природного характера, в том числе будет дана оценка своевременности извещения граждан о сложных погодных явлениях, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор Нижнесергинского района Сергей Симонов контролирует, как администрация оказывает первую помощь местным жителям, пострадавшим во время наводнения. Кроме того, в прокуратуре Нижнесергинского района организована временная приемная. По всем вопросам горожане могут обратиться туда по адресу: улица Титова, 81.

Ликвидация последствий потопа в Нижних Сергах 21 июля 2020 года.Спасатели МЧС расчищают город в Свердловской области после потопа, который произошел 20 июля в Нижних Сергах. Видео: Алексей Булатов/"КП-Екатеринбург"

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ИСТОЧНИК KP.RU