Свердловский губернатор взял на контроль ситуацию с потопом в Нижних Сергах

21 Июль 2020 2020-07-21T11:37:38+03:00

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Накануне, 20 июля, в Нижних Сергах произошел сильнейшее наводнение, в результате которого затопленными оказались сотни жилых домов и административных зданий. Всю ночь и по настоящее время на месте работают спасатели МЧС, полицейские, сотрудники Росгвардии, энергетики, коммунальщики и добровольцы – всего 390 человек. В городе введен режим ЧС муниципального характера.

Ситуацию взял на особый контроль губернатор Евгений Куйвашев, об этом сообщает региональный департамент информполитики. Кроме того, делом заинтересовалась и региональная прокуратура.

Такой же потоп в Нижних Сергах был в 1967 годуФото: Алексей БУЛАТОВ

По данным МЧС, на утро 21 июля вода начала постепенно отступать – сейчас подтопленными остаются 63 дома. Специалисты ведут подворовый обход, выясняя ущерб и уточняя, в чем нуждаются местные жители. Противоэпидемические мероприятия проводят органы Роспотребнадзора. К счастью, обошлось все без пострадавших.

Ликвидация последствий потопа в Нижних Сергах 21 июля 2020 года.Спасатели МЧС расчищают город в Свердловской области после потопа, который произошел 20 июля в Нижних Сергах. Видео: Алексей Булатов/"КП-Екатеринбург"

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ИСТОЧНИК KP.RU