2020-07-21T08:42:27+03:00
Происшествия

Вода начала отступать: в Нижних Сергах после наводнения остаются затопленными 63 дома

В городе работают 390 человек, включая сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии, коммунальных служб и энергетиков
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Накануне, 20 июля, в Нижних Сергах, что в Свердловской области, произошел сильнейших потоп. Из-за ливней реки Серебрянка и Сторожевая вышли из берегов – затопленными оказались сотни жилых домов и административных зданий, по улицам плавали машины и гаражи, а люди спасались от стихии, забираясь как можно выше. В город сразу же прибыли спасатели МЧС и добровольцы, которые проработали там всю ночь – и работают до сих пор, ликвидируя последствия ЧП.

В Нижних Сергах введен режим ЧС муниципального характера.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

По данным МЧС по Свердловской области на утро 21 июля, вода с подтопленных домов начала постепенно отступать. В воде остаются 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, а также четыре административных здания.

- Потоком паводковых вод повреждены опоры ЛЭП, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный мост, а также разрушены три дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Эвакуированы из зоны подтопления были пять человек, остальные жители самостоятельно покинули свои дома благодаря своевременному оповещению.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Пострадавших в результате потопа и его последствий, к счастью, нет. Сейчас в пункте временного размещения находится пять человек, из них трое детей. Все остальные жители остались у родственников. Сейчас в городе ведутся аварийно-восстановительные работы и расчистка территории силами 390 человек и 59 спецмашин (МЧС, полиция, Росгвардия, энергетики и коммунальщики). Энергетики подключают город к электричеству. Специалисты городской администрации приступили к оценке причиненного ущерба.

Василий Досалиев, замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области - о восстановительных работах в Нижних Сергах.Видео: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Ситуацию на контроле держит и губернатор Евгений Куйвашев. Кроме того, проверку начала и региональная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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