«Воду носим пешком»: площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» на Урале выросла до 23 гектаров
С прошлой недели в Свердловской области полыхает известный заповедник «Денежкин Камень». Сегодня утром, 22 июля, сотрудники парка сообщали, что площадь пожара составляет 19 гектаров. Специалисты спрогнозировали катастрофическое разрастание огня на севере и северо-западе – в тех местах, где тушить его будет очень затруднительно.
Несколько дней подряд в тушении пожара активно участвовал вертолет Ми-8 МЧС России – он доставлял воду в те места, куда трудно добраться с земли. Но его отозвали для работ в зоне ЧС в Нижние Серги. Об этом официально заявили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.
Пожар в "Денежкином Камне" с высоты птичьего полета.Видео: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"
- Вертолет провел авиамониторинг зоны последствий дождевого паводка для оценки масштабов ЧС и корректировки плана аварийно-восстановительных работ, - рассказали в пресс-службе.
Тем временем площадь пожара в заповеднике увеличилась до 23 гектаров. «Вертолета по-прежнему нет. Воду носят от реки к месту пожара пешком», - сообщают в пресс-службе «Денежкина Камня». Сейчас в тушении задействованы 12 человек из числа сотрудников заповедника, четыре человека из 15-го отряда Федеральной противопожарной службы, шесть человек добровольных лесных пожарных, 10 волонтеров и два человека от Авиалесоохраны.
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ИСТОЧНИК KP.RU