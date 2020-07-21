Советы юриста: что делать, если стихия уничтожила ваше имущество

В Нижних Сергах, что в Свердловской области, после сильного ливня затопило полгорода. Вечером 20 июля там из берегов вышли две реки: Серебрянка и Сторожевая. 231 дом оказались под водой, два из них полностью разрушены, смыло четыре моста, унесло с десяток автомобилей. В городе введен режим ЧС. Посчитать ущерб от стихии смогут только через некоторое время. Местные жители говорят, что такого мощного ливня здесь не было 50 лет. Теперь горожане в надежде получить хоть небольшую компенсацию. В похожих ситуациях оказываются и те, кто имеет дома на берегу водоемов, а по весне из-за паводка их жилище топит. Или те, кто припарковал автомобиль возле дерева, а во время штормового ветра, ветка разбило лобовое стекло. Вместе с юристом Ярославом Русских, управляющим партнером юридического Альянса «Право-Инвест» рассказываем, что делать в таких случаях и как возместить убытки.

«НАЙДИТЕ ОТВЕТСТВЕННОГО»

В первую очередь специалисты советуют разобраться, кому принадлежит территория, где с вашим имуществом произошел несчастный случай.

- Вопрос о том, кто несет ответственность за повреждение имущества (автомобиля, торговой палатки, помещения в здании), произошедшего вследствие затопления из-за ливня, очень непростой и ответ на него зависит от целого ряда факторов. Например, если автомобиль припаркован на обочине дороги или ехал по городской дороге, ответственным лицом является орган местного самоуправления, либо МУП «Водоканал» соответствующего муниципального образования, в зависимости от того, кто из указанных лиц согласно муниципальным правовым актам несет обязанности по техническому содержанию ливневой канализации. В этом случае нужно доказать, что система ливневой канализации не соответствует установленным требованиям и работает ненадлежащим образом, - говорит Ярослав Русских, управляющий партнером юридического Альянса «Право-Инвест».

В первую очередь специалисты советуют разобраться, кому принадлежит территория, где с вашим имуществом произошел несчастный случай.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто виноват, нашли. Теперь вам предстоит самое сложное - доказать, что ЧП случилось по причине неисправности оборудования, например. Тут придется похлопотать и обратиться к экспертизе, но и тут есть свои нюансы.

- Для этих целей не обойтись без технической экспертизы, которая должна исследовать не только автомобиль и возникшие повреждения, но и систему ливневой канализации. Другое дело, например, если автомобиль был в паркинге торгового центра: ответственным лицом будет собственник такого паркинга, но и здесь нужно доказать, что техническое состояние паркинга не соответствует установленным требованиям, что привело к повреждениям автомобиля вследствие затопления, - продолжает юрист.

Такой же алгоритм действий и для владельцев квартир, жилье которых случайно затопил ливень. Здесь также придется найти ответственное лицо и потом в последствии доказывать в суде свою правоту.

- Что касается повреждения имущества в нижних этажах многоквартирных домов, то в данном случае обязанность по техническому содержанию общего имущества (систем ливневой канализации дома, фасадов здания и т.п.) несет соответствующая УК, ТСЖ или кооператив, управляющий домом. Но и здесь нужно доказать ненадлежащее содержание общего имущества и нарушения в работе системы канализации, - добавил эксперт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/791647" frameborder="0"></iframe> Потоп в Нижних Сергах: стихия уничтожила целые дворы.Видео: Читатель "КП"

СОБЕРИТЕ ФОТО И ВИДЕО БЕДСТВИЯ

По словам юриста Ярослава Русских, суды неохотно соглашаются признать ливень форс-мажором. Но у вас есть шанс получить компенсацию, если соберете как можно больше доказательств. Для этого вам понадобится камера телефона и свидетели в виде соседей.

- Соберите все доказательства происшествия: фото, видео, свидетелей, составьте акты осмотра с описанием ситуации и повреждений, обратитесь в экспертную организацию для подготовки заключения специалиста о причинах повреждения имущества и стоимости ремонта. В дальнейшем, возможно, потребуется та же комплексная судебная экспертиза. И конечно найдите грамотных юристов, которые обеспечат вашу защиту, - заключил наш собеседник.

Помните, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Но вы должны решительно настроиться не опускать руки раньше времени.

Для автомобилей подстраховкой будет – это КАСКОФото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые люди продолжают оставаться в своих домах в зоне подтопленияФото: Алексей БУЛАТОВ

СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Чтобы ваше имущество было под защитой от стихийных бедствий, воспользуйтесь страховкой. Для автомобилей – это КАСКО. Страховка может быть для конкретного случая: наводнения, землетрясения, снега, града, лавин, природных пожаров. Но в этом случае тоже придется доказывать, что вы пострадали от природного явления. Вот несколько советов:

- Сообщите о происшествии в полицию или в МЧС,

- Вызовите полицию и дождитесь их,

- Напишите заявление в полиции и в МЧС. Там вам выдадут справка о том, что ваш автомобиль пострадал. Справка потом потребуют в страховой компании,

- Напишите заявление в орган, который осуществляет контроль за состоянием окружающей среды. Обычно этим занимается Гидрометцентр. Чтобы получить выплату по КАСКО от природных явлений, вам понадобится справка, где будут указаны место и время природного бедствия, его характер, количественные показатели.

Участковые полицейские обходят дома в зоне подтопления и разговаривают с теми, кто не эвакуировалсяФото: Алексей БУЛАТОВ

СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ

Цена страховки будет зависеть от каждого случая индивидуально и от объекта. Не надо гнаться за дешевизной, которую предлагают некоторые компании. Возможно при наступлении страхового случая, вы ничего не получите от таких страховщиков.

Выбирайте компанию, которая уже много лет на рынке. Это позволит быть уверенным, что во время страхового случая, вы получите свои деньги. Обязательно почитайте отзывы, а также внимательно ознакомьтесь с условиями страхового договора.

Если с вашим жильем случилась беда, в первую очередь звоните в полицию или в аварийную службу. Сразу требуйте выдать вам заключение, которое потом нужно предоставить страховую. Если же компания не признает ваш случай страховым, то она должна вам выдать соответствующее заключение с обоснованием. И вы можете оспорить данное решение в суде.

ФОТОРЕПОРТАЖ о ходе ликвидации последствий потопа смотрите здесь:

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