2020-07-20T06:58:35+03:00
Происшествия

«Люди работают за пределом своих возможностей»: на Среднем Урале горит заповедник «Денежкин камень»

Площадь пожара достигла 5,5 гектаров, на помощь позвали добровольцев из Москвы и Красноярска
Мария Трапезникова
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Утром 20 июля площадь пожара достигла 5,5 гектаров. Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"Утром 20 июля площадь пожара достигла 5,5 гектаров. Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"
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В минувшие выходные в Свердловской области вспыхнул заповедник «Денежник камень». Площадь пожара составила 5,5 гектаров. Все началось ранним утром в субботу, 18 июля, с тлеющего моха, спасатели держали ситуацию под контролем, но затем поднялся шквалистый ветер, а столбики термометров достигли отметки в +40. И огонь перебросился на верхушки деревьев и дальше в горы, куда очень тяжело добраться пешком. Поэтому на подмогу вызвали пожарные вертолеты. Также из Москвы и Красноярска на помощь выехала специальная группа добровольных лесных пожарных, которые полностью экипированы ручными средствами тушения. С собой у них – квадрокоптеры, оборудованные тепловизорами.

- Руководство заповедника и МЧС по Свердловской области договорились, что спасатели вертолетом сбросят воду на кромку пожара, что позволит немного притушить открытый огонь и работать уже вручную внизу, - рассказали в пресс-службе «Денежкина Камня».

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

Утром 19 июля, в воскресенье, из Ивделя вылетел вертолет с водой. Он облетел всю территорию пожара, чтобы оценить площадь. Основная проблема заключалась в том, что от места возгорания до лагеря около трех часов пути пешком. Часть емкостей с водой передали спасателям и добровольцам, работающим на земле. Им приходится сложнее всего – по словам директора заповедника Анны Квашиной, они работают за пределами своих возможностей, без сна, отдыха и питания. «Это нереальные вещи, тяжелейшие физические нагрузки. Невозможно описать, через что им приходится пройти», - рассказывает Квашина.

По данным на утро 20 июля, площадь пожара составила 5,5 гектаров. Нижнюю кромку удалось потушить и обработать, так что теперь она вряд ли загорится вновь. Согласно избранной тактике и правилам тушения пожаров в горной местности, с огнем борются с флангов. В силу значительной удаленности воды, тушение происходит медленнее, чем необходимо для его локализации.

На подмогу вызвали вертолет МИ-8 с водой.Видео: пресс-служба "Денежкина Камня"

- Для эффективной работы важно организовать постоянный подвоз воды к месту тушения, сейчас прорабатываются технические возможности доставки воды вертолетом, - рассказали в пресс-службе заповедника.

МИ-8 произвел три сброса воды, что значительно облегчило ситуацию. Но после 12-13 часов дня работы по тушению приходится временно приостанавливать, потому что все кромки раздуваются сильным ветром – а это очень опасно для людей, которые находятся в эпицентре пожара.

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

- Запросила у Североуральского ГО организовать возможность для проживания в лагере медика, тоже готового и способного работать в полевых горных условиях, - рассказала директор заповедника. – Возможно, будем организовывать второй лагерь в районе пожара, для дневного отдыха групп тушения. В помощь заповеднику необходимы специально подготовленные люди.

В понедельник днем в лагерь должны прибыть 15 человек из ФБУ «Авиалесоохраны» и еще пять человек из регионального управления. Утром на место прибудет группа профессионально подготовленных добровольцев из Москвы и Красноярска «Гринпис России» - всего шесть человек.

В заповеднике "Денежкин камень" загорелся лес.Видео: пресс-служба "Денежкина Камня"

Напомним, что в Свердловской области сегодня, 20 июля, объявили штормовое предупреждение: на регион обрушатся шквалистый ветер с порывами до 25-27 м/сек, град, грозы и сильные дожди. А пожар, возникший в «Денежником камне», – не первый. Не так давно мы рассказывали о пожаре на перевале Дятлова. Оказалось, что возгорание произошло по вине местных жителей. К счастью, огонь удалось утихомирить спустя несколько дней непрерывного тушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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