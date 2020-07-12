2020-07-12T12:16:10+03:00
Происшествия

«Горит мох и ягель»: специалисты назвали причину пожара на перевале Дятлова

Спустя двое суток его удалось локализовать, площадь составила 40 гектаров
Мария Трапезникова
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Спустя двое суток пожар удалось локализовать, площадь составила 40 гектаровСпустя двое суток пожар удалось локализовать, площадь составила 40 гектаровФото: Олег УКЛАДОВ
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В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что произошел крупный пожар на перевале Дятлова. По данным специалистов из свердловской диспетчерской службы лесного хозяйства, площадь его составила 40 гектаров. С огнем борются больше двух суток. Сегодня, 12 июля, пожар локализовали.

- Пожар начался от туристической тропы. Горит мох и ягель, леса вокруг нет, нет даже кустарников – только камень и мох с ягелем, - рассказали «КП-Екатеринбург» в диспетчерской. – Причина пожара – местное население. Сейчас на месте работают 11 человек и пожарные службы.

Напомним, перевал Дятлова – это склон близ горы Отортен, где погибли туристы из группы Игоря Дятлова. Трагедия произошла в 1959 году, и только накануне, спустя 60 лет, Генпрокуратура озвучила официальную версию их смерти – сход лавины.

А сегодня мы рассказали о том, что на 85-м году жизни скончался Михаил Шаравин, следопыт, который первым обнаружил тела группы Дятлова. Шаравин долгое время сотрудничал с Фондом памяти дятловцев, помогая в расследовании. Его кремируют и хотят захоронить на Михайловском кладбище, рядом с другими членами туристической группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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