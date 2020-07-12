«Он привык терпеть боли и не жаловаться»: скончался уральский следопыт, который первым обнаружил тела группы Дятлова

В Екатеринбурге 6 июля на 85-м году жизни скончался уральский следопыт Михаил Шаравин, который первым в далеком 1959 году обнаружил тела туристов группы Дятлова. Именно он вместе с Борисом Слоцовым первым отправился на поиски дятловцев, и на склоне горы Хлатчахль обнаружил порезанную палатку, а после и первые два трупа.

Согласно официальным данным, которые накануне озвучила Генпрокуратура, причиной смерти туристов 60 лет назад стал сход лавины. После этого в адрес ГУ МЧС по Свердловской области и губернатора Евгения Куйвашева были направлены просьбы об обеспечении безопасности на склоне, чтобы подобные трагедии больше не повторились.

Фото: Варсенгов Николай, Наталья Ко / архив "КП"

- Михаил был самым первым и единственным свидетелем, который видел все в первозданном виде. Он был хорошим следопытом, студентом, который после окончил УПИ, - рассказал «Комсомолке» руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. – Он постоянно откликался на наши просьбы дать какие-то показания, рассказать нам о случившемся. Он был очень отзывчивым мужчиной и привык терпеть боли, как многие крепкие мужчины. Он очень редко жаловался.

Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич - о Михаиле Шаравине 00:00 00:00

По словам Юрия Кунцевича, Михаил в последнее время сильно страдал «старческими болезнями». Он жил уединенно, за городом, и практически не обращался за помощью к медикам. Когда 6 июля в гости к нему приехали родственники, Михаил уже скончался. Его отвезли в ГКБ №23 в Екатеринбург, где и прошло прощание – при закрытых дверях и с максимально ограниченным кругом лиц, ведь COVID-19 никуда не делся, а в больнице строгие правила.

Фото: Фонд памяти группы Дятлова, архивные снимки

Фото: Фонд памяти группы Дятлова, архивные снимки

- Никто не смог приехать, только близкие родственники. Прощание прошло в ритуальном зале, выставили гроб. Я смотрю, а он лежит, ну, как живой, - вспоминает Юрий. – Поминок тоже нельзя было устраивать, но все равно родственники с целью помянуть, раздали всем сверточки. А там, значит, по такому подарку – уральскому камушку.

Михаила Шаравина должны кремировать. По словам Юрия, он в ближайшее время от имени Фонда памяти группы Дятлова обратится к родственникам с просьбой похоронить Михаила рядом с дятловцами на Михайловском кладбище, поскольку там урновые захоронения разрешены. «Как только они согласие дадут, мы начнем оформлять все документы. Все-таки близкий человек, значимый. Хотелось бы, чтобы он лежал в нашем некрополе», - заключил Юрий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/508008" frameborder="0"></iframe> Перевал Дятлова: Тайна под грифом секретно.Корреспонденты «КП», расследуя одну из засекреченных тайн ХХ века, обнаружили неизвестные факты известной трагедииКП-ТВ

Перевалом Дятлова называют склон близь горы Отортен, где в феврале 1959 года погибли девять туристов: пять студентов УПИ, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов. Согласно официальной судмэдэкспертизе, многие из членов отряда замерзли насмерть, однако на их телах обнаружили серьезные травмы, которые и стали причиной их гибели. После этого отрабатывались различные версии – имеющие место быть и те, в которые практически трудно поверить. Среди них: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, убийство коренными жителями, ссора между туристами и даже нападение йети и НЛО.

О том, что могло произойти с туристами, можно почитать в спецпроекте «Комсомольской правды» «Перевал Дятлова: что случилось на самом деле».

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