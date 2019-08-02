«Мог оказаться среди них»: На перевале Дятлова могли погибнуть десять туристов, а не девять

Вот уже 60 лет трагедия на перевале Дятлова ни дает покоя исследователям. В 1959 году девять туристов под руководством Игоря Дятлова ушли в поход на северный Урал. Спустя месяц спасатели нашли их разрезанную палатку, а на расстоянии полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Туристы были разутые и полураздетые. У некоторых имелись смертельные травмы...

Что же могло произойти в ту роковую ночь? Версий уже более семидесяти. Но с каждым днем появляются все новые подробности. Так, «Комсомольской правде» - Екатеринбург удалось выяснить, что на самом деле в поход планировали идти гораздо больше человек. И Юрий Юдин, который посреди пути выбыл из группы, не единственный, кому посчастливилось избежать смерти на перевале. Еще одним оказался Павел Тарзин. От гибели его спасло случайное стечение обстоятельств.

Павел Тарзин тоже собирался пойти с Игорем Дятловым на перевал в 1959-м. Но его спасла свадьба.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«МЫ БЫЛИ НОВИЧКИ»

На встречу 85-летний Павел Тарзин пришел по-походному: за спиной рюкзак, в руках две лыжные палки для скандинавской ходьбы. Павел, как и «дятловцы» в те годы учился в Уральском политехническом институте (сейчас УрФУ – Ред.). С Зиной Колмогоровой был в одной группе на радиотехническом факультете. Она же познакомила Тарзина с Дятловым. Ребята быстро нашли общий язык – всех тянуло к приключениям, у каждого за спиной были легкие непродолжительные походы.

Поход 1957 года проходил ранней весной. Фото: предоставил Павел Тарзин

Павел Тарзин открывает папку с черно-белыми фотокарточками:

– Вот Дятлов, вот Колмогорова, а это я, – Тарзин водит пальцем по снимку. – Это фотокарточки из другого похода Игоря Дятлова, который он возглавлял в 1957 году (за два года до гибели туристов на перевале – Прим. Ред.). Нас тогда было 12 человек, тех кто загорелся идеей сходить на перевалы центрального и западного Кавказа. Причем для всех это был самый первый горный поход второй категории сложности. Я вообще не понимаю, как городской туристский клуб нас тогда отпустил! Мы были новички, даже 1-ю категорию сложности еще не прошли! Лишь у Игоря Дятлова было относительное право на такое путешествие, так как он провел один сезон в альплагере.

Павел Тарзин сохранил в своем архиве дневник, который он с товарищами вел в походе 1957 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 августа 1957 года студенты под руководством Дятлова загрузились в поезд и двинулись на Кавказ. По своим условиям, то летне-весеннее путешествие сильно отличалось от зимнего похода 1959 года, закончившегося трагедией. «Комсомолка» публикует отрывки из дневника, который по очереди заполняли туристы.

От Свердловска до Нальчика туристы добрались на поезде, после чего проехали еще 60 километров на машине до точки, где начался поход. Фото: предоставил Павел Тарзин

БРОСИЛ ЯДОВИТУЮ РТУТЬ В ПАЛАТКУ

Этот дневник Павел Тарзин до сих пор бережно хранит у себя в домашнем архиве. Одна из первых записей датирована 29 августа, когда в пять утра поезд с уральскими студентами прибыл в Нальчик. После этого Игорь Дятлов нашел для группы грузовое такси. Отъехав на нем на 60 километров от города, туристы двинулись вдоль реки до горного аула, где решили заночевать.

Туристы в походе заполняли дневник простым карандашом.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Сразу же разбрелись по аулу. Лиля, наш доктор, занялась изысканием главного профилактического средства в походе – чудесной, признанной во всем мире и вселенной, горькой, особой московской водки, – написал Павел Тарзин в дневнике. – После обеда нашлись охотники сделать первые восхождения в горах. Остальные молодые, начинающие туристы, решили добиться разрешения у Игоря (Дятлова, - Ред.). Трое ребят избегали весь берег в поисках Игоря. Но он как в воду канул. Как оказалось впоследствии, Игорь вследствие своего железного характера и как все титаны мысли, соизволил покинуть всех и… был в пещере, которую трудно отыскать всем смертным»

Слева направо: Люда Блинкова, Зина Колмогорова, Павел Тарзин, Нина Ощепкова, Лида Григорьева, Володя Шунин. Рядом стоит Николай Трегубов. Фото: предоставил Павел Тарзин

Через два дня похода студенты столкнулись с первой серьезной проблемой – конфликтом внутри группы. Случилось это 1 сентября, когда они остановились на ночевку и поставили палатки. Это событие подробно описала в дневнике Зина Колмогорова:

«…Сцепились Володя с Людой. Люда, словно метеор из палатки. Все с криком бросились на Вовку. Наконец, не выдержала душа Лили. Она начала рваться за Людой вслед, словно Вова не хочет ее пустить и при каждой ее попытке он «ласково» усаживает ее на место. И вот разгневанный, обиженный Володя пробкой выскакивает из палатки; со скоростью звука он подлетает к окну палатки и завыл: Славка – дай закурить. Но после минутной передышки на дожде он снова влез в палатку, передумав курить. Наступила очередь Лили. Вот и она уже на улице и вместе с Игорем кличут Люду. Вова решил довести до конца свою цель – выгнать из палатки всех девчонок, прикинувшись больным. Может быть, он действительно был душевно больным в эту минуту. Он дрожал, подпрыгивал в палатке и требовал термометр. Потребовав термометр, он тут же разломал его в дребезги, бросив ядовитую ртуть в палатку. Затем и он вышел из палатки уже на поиски Лили»

Через реки участники похода 1957 года переправлялись с помощью троса. Фото: предоставил Павел Тарзин

«ПАЛАТКУ СТАВИЛИ ПОД НАВИСШЕЙ ГЛЫБОЙ»

Маршрут в тот поход составлял Игорь Дятлов. Неопытность команды дала о себе знать на первом же леднике, который им встретился. Поднявшись на него, участники похода два дня не могли понять, как выбраться с другой его стороны, чтобы продолжить движение.

«Сегодня пошли по тропе, которую нашли Игорь, Пашка и Нина. Поднимались по северному склону, – написал один из участников похода в дневнике 4 сентября 1957 года. – Поднимаясь по леднику, то и дело, обходя трещины, добрались до последнего крутого снежного склона. Юрка и Пашка оставили рюкзаки и добрались до вершины, но пришли с неутешительными вестями – пройти невозможно. Остальные сидели на крутом склоне и мерзли. Игорь долго не мог решить, что делать. Наконец, стали ставить палатки. Одна палатка была поставлена под нависшей глыбой, а рядом уже лежала обвалившаяся глыба. Несмотря на то, что протестовали против этого места, ночевали тут».

Чаще всего фотографии делал сам руководитель похода Игорь Дятлов. Поэтому на снимках он встречается реже своих товарищей. Фото: предоставил Павел Тарзин

Случались в походе и смертельно опасные ситуации. Так, во время поисков выхода с ледника Павел Тарзин едва не свалился в ледяное ущелье.

– Ходил один. На снежном спуске я оступился и… полетел вниз к трещине, – вспоминает Тарзин. – Зарубился ледорубом один раз, другой… Лишь на третий раз удалось остановиться. Минут 15 приходил в себя. Потом пошел дальше. А почему я шел один? Накануне мы с Игорем Дятловым двигались в связке. Так тоже – кто-то из нас упал и потянул за собой другого, не помню уже, кто оступился. И вот Игорь тогда и сказал, что отныне мы будем ходить по одному, без связки.

Игорь Дятлов на фоне кавказских гор в 1957 году. Фото: предоставил Павел Тарзин

ПРОЯВИЛАСЬ «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ»

Во время похода у туристов началась так называемая «горная болезнь» (болезненное состояние, вызванное нехваткой кислорода – Прим. Ред.). Ребята срывались друг на друга, были раздражительными и уставшими.

«Сегодня она (горная болезнь, - Ред.) очень сильно проявилась у Игоря, – написано в дневнике 5 сентября 1957 года. – На предыдущем привале он так долго ворчал на Лилю из-за йода, что у нее нет никаких средств лечения (как-то каплей, мазей, таблеток)»

В дневнике отмечается, что у Игоря Дятлова в походе 1957 года случилась «горная болезнь». Фото: предоставил Павел Тарзин

Вообще Игорю Дятлову в дневнике уделено очень большое внимание. Участники называли его волевым руководителем, способным идти на компромисс, но в то же время отмечали и отрицательные стороны.

«Игорь, весьма авторитарный по своей натуре, еще и любил иногда поворчать, не всегда строго, по делу, - писал участник похода Николай Трегубов. – Кто-то из девушек, кто точно не помню, сказал запомнившуюся мне фразу: «Начальник не ребенок. Капризничать права не имеет».

Поход по горному Кавказу продлился 32 дня. После этого туристы целыми и невредимыми вернулись на Урал. За два года до трагедии на перевале Игорь Дятлов ходил в походы еще несколько раз, в том числе и зимние. А в 1959-м он начал собирать желающих в поход на северный Урал…

Павел Тарзин и Игорь Дятлов (справа). Фото: предоставил Павел Тарзин

«МОГ ОКАЗАТЬСЯ СРЕДИ НИХ»

– О том, что Дятлов хочет идти на перевал, я узнал от Зины Колмогоровой, – вспоминает Павел Тарзин. – Всего тогда три группы на север выдвигалось. Можно было к любой присоединиться. Но я решил, что пойду именно с Игорем, так как ранее мы с ним уже ходили в поход. Я тогда рассказал об этом своей невесте. Сказал ей: «Давай я схожу с ребятами, а потом мы студенческую свадьбу уже сыграем?». Но она была категорически против. Она у меня тоже была любительницей походов. Но в одном из них на нее упало бревно. С тех пор она настороженно относилась ко всем подобным затеям.

Туристам пришлось два дня провести на леднике, из-за того, что они не могли найти выход с него. Фото: предоставил Павел Тарзин

23 января 1959 года группа Дятлова выехала из Свердловска на поезде в Серов. А 24 января Павел Тарзин сыграл свадьбу. Спустя месяц, 15 февраля в Уральский политехнический институт пришли тревожные вести: группа Игоря Дятлова пропала.

– После лекций все студенты собирались у спортклуба, ждали новостей, – вспоминает Павел Тарзин. – Все разговоры были только об этом. Помню, супруга тогда сказала мне: «Вот видишь, чем бы этот поход для тебя закончился». А я ведь тогда особо и не задумывался, что мог оказаться среди них.

КСТАТИ

«Комсомольская правда» совместно с телеканалом «Россия-1» этой весной организовала экспедицию на перевал Дятлова. Вместе с журналистами, экспертами и съемочной бригадой место гибели туристов посетил известный телеведущий Андрей Малахов. Прочитать об этой экспедиции вы можете в специальном разделе (Подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Их пытали и убивали»: Первый канал и «Комсомольская правда» раскрывают тайну перевала Дятлова

Наш корреспондент побывала на съемках очередной программы, посвященной загадочной гибели туристов на Северном Урале. Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. (Подробности)

«Мой отец предупреждал Игоря Дятлова не ходить на этот перевал»: туристов отговаривали от рокового похода

В первых числах февраля 1959 года в горах Северного Уралапропала группа туристов из девяти человек. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров по северу Свердловской области с восхождением на две вершины. (Подробности)

Разгадка тайны перевала Дятлова в радиационной экспертизе

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. (Подробности)

Слева направо: Лида Григорьева, Люда Блинкова, Зина Колмогорова. Фото: предоставил Павел Тарзин

Туристы на отдыхе после штурма одного из перевалов. Фото: предоставил Павел Тарзин

На одном из перевалов уральские туристы нашли тайник с запиской, оставленной участниками похода 1946 года. Фото: предоставил Павел Тарзин

Спуск с перевала. Фото: предоставил Павел Тарзин

Ужин туристов. Слева направо: Зина Колмогорова, Володя Шунин, Лиля Русских. Фото: предоставил Павел Тарзин

На привале. Слева направо: Павел Тарзин, Слава Хализов, Лида Григорьева, Игорь Дятлов, Лиля Русских, Зина Колмогорова, Володя Шунин, Николай Трегубов. Фото: предоставил Павел Тарзин

Для неопытных уральских туристов это был первый горный поход 2-й категории сложности. Их не должны были отпускать на него, но отпустили. Фото: предоставил Павел Тарзин