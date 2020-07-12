Генпрокуратура попросила губернатора Евгения Куйвашева обеспечить безопасность на перевале Дятлова

12 Июль 2020 2020-07-12T09:37:56+03:00

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Генпрокуратура попросила ГУ МЧС по Свердловской области и губернатора Евгения Куйвашева принять меры и обеспечить безопасности на перевале, где 60 лет назад погибла группа Дятлова, чтобы избежать повторных трагедий. Об этом журналистам сообщил замначальника управления генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.

Накануне ведомство озвучило причину гибели туристов в 1959 году – это был сход лавины. Проверку и расследование начали спустя 60 лет после обращений родственников погибших, интереса СМИ и общества.

- Склон лавиноопасен – это факт. Поэтому были подготовлены две информации в адрес ГУ МЧС по Свердловской области и в адрес губернатора Свердловской области, где была детально расписана опасность этого слона и предложено принять меры в рамках компетенции для обеспечения безопасности, - заявил Курьяков.

Перевал Дятлова – это склон, где в 1959 году погибли туристы, студенты УПИ. Руководителем группы был Игорь Дятлов. Согласно официальной судмэдэкспертизе, многие из членов отряда насмерть замерзли, однако у них на телах нашли серьезные травмы, которые и стали причиной смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU