В Китае назвали перевал Дятлова одним из самых загадочных мест России

Авторы блога на популярном китайском портале Sohu составили рейтинг из десяти самых загадочных мест России. В список попала гора Холатчахль или «гора мертвецов», которую в народе давно прозвали перевалом Дятлова. Именно здесь в 1959 году трагически погибла группа туристов из числа студентов Уральского политехнического института (ныне – Уральский федеральный университет). Это место находится на севере Свердловской области в 670 километрах от столицы региона – Екатеринбурга.

61 год назад группа из девяти туристов зимой отправилась в поход на «гору мертвецов», через месяц спасатели нашли разрезанную палатку и пять замерших тел в радиусе полутора километров от места стоянки. Остальных обнаружили только в мае. Некоторые из погибших получили смертельные травмы, почти все были полураздеты. Ответа на то, что же тогда произошло, нет до сих пор. Зато есть множество версий. Основные версии – лавинная, ракетная и криминал.

Первые результаты экспертиз: Повреждения на телах туристов не укладываются в «лавинную версию» 00:00 00:00

В прошлом году журналисты «Комсомольской правды» вместе с коллегами из программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» и сотрудниками прокуратуры Свердловской области отправились в экспедицию на перевал Дятлова. Также в состав группы вошли судмедэксперты и специалист по снежным лавинам.

Группа туристов в 1959 году не вернулась и похода, который стал одной из главных загадок века. Фото: Фонд группы Дятлова

Базовый лагерь участники новой экспедиции тогда разбили в верховьях реки Ауспии рядом с перевалом Дятлова. После чего на месте событий стали изучать версии гибели группы студентов в 1959 году.

Тогда судмедэксперт Эдуард Туманов предположил, что перед смертью «дятловцев» могли избивать, об этом свидетельствует характер травм. Вполне возможно, что между участниками экспедиции произошла драка.

Андрей Малахов в 2019 году лично посетил перевал ДятловаФото: Евгений САЗОНОВ

Также в 2019 году екатеринбургский Фонд памяти группы Дятлова попросил Следственный комитет возбудить уголовное дело по факту гибели студентов в 1959 году. Это позволило бы найти причины смерти девяти человек за счет эксгумации тел. В октябре СКР перенаправил обращение в Генеральную прокуратуру РФ.

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