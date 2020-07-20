Спасатели МЧС на вертолете помогают тушить пожар в «Денежкином Камне»

20 Июль 2020 2020-07-20T08:47:09+03:00

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Свердловские спасатели МЧС на вертолете Ми-8 прибыли на территорию заповедника «Денежкин Камень», где вот уже несколько дней разгорается крупный пожар. На сегодняшний день площадь составляет 5,7 гектаров, большая часть очагов, к счастью, уже потушена. Вчера, 19 июля, вертолет сбросил порядка 30 тонн воды на горящие участки заповедника.

- Борт МЧС осуществил шесть сбросов воды. Привлечение вертолета позволило сократить площадь активного горения, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – С помощью борта также произведена доставка пожарных десантников авиалесоохраны и снаряжения в зону природных пожаров в труднодоступной местности на территории Ивдельского ГО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/791401" frameborder="0"></iframe> На подмогу вызвали вертолет МИ-8 с водой.Видео: пресс-служба "Денежкина Камня"

Как отметили в МЧС, вертолеты тушили участки, до которых трудно добраться с земли. Там, на горной местности, полыхают трава и лес, а аномально жаркая погода и ветер способствуют быстрому распространению огня и осложняют работу.

ИСТОЧНИК KP.RU