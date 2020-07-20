Град и шквалистый ветер: на Среднем Урале продлили штормовое предупреждение

20 Июль 2020 2020-07-20T06:12:30+03:00

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В Свердловской области продлили штормовое предупреждение на понедельник, 20 июля. В регионе ожидаются шквалистый ветер с порывами до 25-27 м/сек, град и сильные дожди. Спасатели МЧС просят горожан соблюдать меры безопасности и без необходимости не выходить на улицу во время непогоды, не проводить работ на открытом воздухе и на высоте, а также отказаться от отдыха на природе. Автомобилистам лучше оставлять машины на крытых парковках.

Во время грозы нельзя приближаться к водоемам и пользоваться телефонами – лучше их вообще включить. Вода является отличным проводником электричества, поэтому при грозе следует немедленно выбраться из воды и отойти на безопасное расстояние – минимум на 100 метров. Не стоит пережидать ее на берегу в палатке или под деревьями.

Если град застал вас на улице, необходимо выбрать укрытие. Если это невозможно, то нужно защитить голову от ударов градин – прикрыть ее руками, одеждой или сумкой. Не стоит прятаться под деревьями.

Находясь дома, во время грозы плотно закройте окна, дымоходы, а также отсоедините электроприборы от источников питания, прекратите телефонные разговоры, отойдите подальше от окон и массивных металлических предметов.

Если вдруг произошло ЧП, немедленно звоните спасателям по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU