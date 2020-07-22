2020-07-22T09:00:40+03:00
Происшествия

На тушение пожара в уральском заповеднике «Денежкин Камень» вызвали специалистов из Йошкар-Олы

Сотрудники парка спрогнозировали катастрофическое разрастание огня [видео]
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"
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С прошлой недели в Свердловской области горит известный заповедник «Денежкин Камень». По последним данным площадь пожара составляет 19 гектаров. Для тушения были вызвали спасатели и добровольцы, а также специалисты из Москвы и Красноярска. А в ближайшее время ожидается прибытие спецгруппировки из Йошкар-Олы.

С помощью вертолета МЧС России Ми-8 сотрудники заповедника тушат огонь в тех местностях, куда тяжело добраться с земли. Огонь на южной кромке удалось потушить.

Пожар в "Денежкином Камне" с высоты птичьего полета.Видео: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"

- В настоящее время решающее направление развития пожара – север и северо-запад, где вероятен переход огня через гребень, что приведет к катастрофическому разрастанию пожара на территории, где тушение будет крайне затруднительно, - рассказали в пресс-службе заповедника. – Переход огня за хребет вызовет резкое увеличение площади пожара.

Сейчас в тушении задействованы 12 человек из числа сотрудников заповедника, четыре человека из 15-го отряда Федеральной противопожарной службы, шесть человек добровольных лесных пожарных, 10 волонтеров и два человека от Авиалесоохраны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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