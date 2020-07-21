Площадь пожара в уральском заповеднике «Денежкин Камень» увеличилась до 19 гектаров

21 Июль 2020 2020-07-21T09:50:40+03:00

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В минувшие выходные на Среднем Урале вспыхнул известный заповедник «Денежкин Камень». По предварительным данным, во время аномальной жары и сухой грозы в землю ударила молния, после чего произошло возгорание. Накануне мы писали, что площадь пожара составляет 5,5 гектаров, однако уже сегодня стало известно, что она увеличилась до 19 гектаров. Такие данные сотрудникам заповедника удалось получить с помощью GPS навигатора.

С огнем борются десятки спасателей и добровольцев, на подмогу были вызваны специалисты из Москвы и Красноярска, а также вертолет Ми-8, который осуществляет подвоз воды в труднодоступные горные местности.

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"

- К сожалению, сильный ветер пока сохраняется, что, скорее всего, будет увеличивать площадь пожара, - рассказали в пресс-службе заповедника. – Сегодня приблизительно до 12:00 Ми-8 продолжит сбросы воды, затем вертолет приступит к доставке емкостей с водой на специально подготовленную площадку рядом с местом пожара. Максимально будет пытаться беспрерывно доставлять воду из ближайшей реки Сосьва.

В емкость входит 1000 литров. С помощью мотопомпы из реки туда набирают воду, вертолет доставляет ее на площадку, где ее уже используют для ранцевых огнетушителей. По словам сотрудников заповедника, сегодняшний день может стать переломным в ликвидации пожара, если утвержденный план по доставке воды сработает.

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"

ИСТОЧНИК KP.RU