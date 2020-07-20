«Ждем хороших дождей»: стала известна причина пожара в уральском заповеднике «Денежкин Камень»

20 Июль 2020 2020-07-20T09:40:45+03:00

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С начала выходных в уральском заповеднике «Денежкин Камень» разгорается нешуточный пожар. На сегодняшний день площадь возгорания составляет 5,5 гектаров. На подмогу прислали вертолет Ми-8 МЧС России по Свердловской области, чтобы тушить огонь в труднодоступных с земли местах. Кроме того, в ближайшее время в заповедник прибудут специалисты по тушению лесных пожаров из Москвы и Красноярска.

Между тем в разговоре с «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь заповедника Роберт Карапетян назвал причину пожара.

- По предположениям наших специалистов это могла быть молния, потому что была сухая гроза, и в лесу очень сухая подстилка. Действительно, молнии и грозы фиксировались в тех местах в больших количествах. С большой долей вероятности все-таки это была молния, - рассказал «КП-Екатеринбург». - В области прошли небольшие дожди, но у нас их пока нет. И даже если они будут небольшие, это несильно поможет. Нам надо, чтобы хорошо пролило местность, чтобы моховую подстилку пролило, чтобы там не было новых возгораний. Так что мы ждем хороших дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU