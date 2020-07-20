2020-07-20T09:40:45+03:00
Происшествия

«Ждем хороших дождей»: стала известна причина пожара в уральском заповеднике «Денежкин Камень»

Площадь возгорания на сегодняшний день составляет 5,5 гектаров
Мария ТрапезниковаЛюдмила ВАРАКИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"
Изменить размер текста:

С начала выходных в уральском заповеднике «Денежкин Камень» разгорается нешуточный пожар. На сегодняшний день площадь возгорания составляет 5,5 гектаров. На подмогу прислали вертолет Ми-8 МЧС России по Свердловской области, чтобы тушить огонь в труднодоступных с земли местах. Кроме того, в ближайшее время в заповедник прибудут специалисты по тушению лесных пожаров из Москвы и Красноярска.

Между тем в разговоре с «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь заповедника Роберт Карапетян назвал причину пожара.

- По предположениям наших специалистов это могла быть молния, потому что была сухая гроза, и в лесу очень сухая подстилка. Действительно, молнии и грозы фиксировались в тех местах в больших количествах. С большой долей вероятности все-таки это была молния, - рассказал «КП-Екатеринбург». - В области прошли небольшие дожди, но у нас их пока нет. И даже если они будут небольшие, это несильно поможет. Нам надо, чтобы хорошо пролило местность, чтобы моховую подстилку пролило, чтобы там не было новых возгораний. Так что мы ждем хороших дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посылки с вокзалов Свердловской железной дороги теперь можно отправить в 247 городов России
В Свердловской области от коронавируса умерли еще два человека
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Губернатор Евгений Куйвашев поддержал фестиваль «Стенограффия» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на «проклятом перекрестке» установили светофор
«Ждем хороших дождей»: стала известна причина пожара в уральском заповеднике «Денежкин Камень»
В Екатеринбурге на ЖБИ перекрывают мост
Спасатели МЧС на вертолете помогают тушить пожар в «Денежкином Камне»
В Екатеринбурге на площади 150 «квадратов» сгорел жилой дом
Жара, наконец, отступила: погода в Екатеринбурге на начало недели
Град и шквалистый ветер: на Среднем Урале продлили штормовое предупреждение
«Загорелись емкости с жидким топливом»: на Новокольцовской улице в сильном пожаре на складе пострадал мужчина
На Екатеринбург-Арене «Урал» проиграл «Химкам» со счетом 1:3