Пострадавшие получат по 15 тысяч: как Нижние Серги пережили потоп

Настоящее ЧП случилось в понедельник поздно вечером в городе Нижние Серги, который расположен в 100 км от Екатеринбурга. Из-за сильных дождей в местных реках повысился уровень воды. И город в буквальном смысле поплыл. Реки сносили с места машины, гаражи, деревья и даже дома.

Ликвидация последствий потопа в Нижних Сергах 21 июля 2020 года.Спасатели МЧС расчищают город в Свердловской области после потопа, который произошел 20 июля в Нижних Сергах. Видео: Алексей Булатов/"КП-Екатеринбург"

ДОРОГА ПРЕВРАТИЛАСЬ В РЕКУ

Там где еще в понедельник была асфальтированная дорога и стояли опрятные деревянные домики, теперь бурный и опасный поток холодной мутной воды. Река Заставка, пробегавшая параллельно улице Жукова в Нижних Сергах, вышла из берегов, сменила русло и, словно гигантский рубанок, содрала всю асфальтированную дорогу с улицы.

- Когда в понедельник пошел ливень, мы сначала обрадовались. Думали, польет все посадки после такой-то жары, - говорит Илья Артемьев, владелец пострадавшего дома. - А потом заметили, что речка рядом с домом очень быстро выходит из берегов. У меня трое детей. Мы с ними побежали через дом соседа от воды в гору, так и спаслись.

Три дома в Нижних Сергах разрушило.Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, что когда-то перед домом Ильи была дорога, теперь говорит только черная труба, выглядывающая из потока мутной воды. Это газопровод, который просто вымыло на поверхность и разорвало. Подачу газа вовремя прекратили, поэтому вспышки не произошло.

- Газопровод разрушен полностью, - вздыхает главный инженер Западного округа «Газэкс». - Восстановить подачу газа можно будет после определения круга абонентов, запитывавшихся от нее. Там около 32 домов.

Вдоль дороги, которая теперь превратилась в русло реки, раньше стояло около 20 гаражей. После потопа осталась лишь часть из них, и то стоят они теперь вкривь и вкось, так как землю под ними размыло. У одного двери теперь не закрываются и изнутри выглядывает перед зеленой машины.

- Где-то десять гаражей у нас тут смыло. Они просто исчезли. А ведь в них машины стояли, - говорит Артемьев. - А вон видите, дыра в гараже, который остался? Это сосед внутри весь паводок пережидал. Спасателям пришлось вскрыть стенку, чтобы вытащить его.

Вода нанесла в дома много грязи. Жители выгребали ее из своих комнат лопатами.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГАРАЖ УНЕСЛО ВМЕСТЕ С МОТОЦИКЛОМ

Город Нижние Серги построен на горках и низинах. Естественно, затопило те дома, что стоят пониже и вдоль реки.

- Видите сырые поленья? Вот до этого места вода дошла. Мне по пояс, - показывает мужчина свой сарай, в котором уже стоит готовая к использованию надувная лодка. - Последний раз здесь так топило в 1967 году.

В разных домах уровень воды был разный - в одних по колено, в других по шею. Зато сейчас выглядят одинаково: толстый слой жидкой скользкой грязи на полу и на стенах.

К счастью, серьезных травм никто не получил.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Речка текла и прямо на наши дома. Палки, елки, все это к нам несла, - плачет Марина Подчиненова. - В доме, в бане, в огороде все подняло. Теплицы уже нет, картошки нет, все уничтожено! Подпол открываешь, а там вода по верхние ступеньки.

- Я живу в другом районе, у Средней речки, у нас тоже там размыло весь берег, - вторит ей Тамара Алабушева. - Он весь обваливался. У соседа унесло гараж вместе с мотоциклом.

Утром во вторник света в домах еще не было. Электроэнергию в городе отключили, когда начался потоп, чтобы никого не ударило током. Поэтому многие жильцы, вернувшись к своим домам, когда отступила вода, запустили бензиновые генераторы. Под их гул они лопатами выскребали, выгребали жидкую грязь из прихожих и гостиных.

- Дождь стеной просто шел, еще и с градом, - говорит Галина Феденева. - У нас теплицу снесло, и вода в дом с двух сторон стала проникать. А у меня муж болеет, не ходит, и не мог покинуть дом. Хорошо, что МЧС подоспели. Взяли его на руки и вынесли.

На месте ЧС весь день работали экстренные службы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЛЮДИ ПАНИКОВАЛИ И НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ДЕЛАТЬ

Если пойти вниз по реке вдоль улицы Жукова, то разрушений будет еще больше. Сменив русло, река вместе с кусками содранного асфальта и поваленными деревьями буквально спилила половину жилого дома, встретившегося ей на пути. Хозяин, местный детский врач, в этот момент был на работе и не пострадал. Лишь его собака растерянно бегала по тому, что осталось от главной комнаты. Рядом в обломках лежала «Шевроле Лачетти», перевернутая на крышу.

- Это машина моего брата, - вздыхает молодой человек, Константин, стоящий рядом. - Он недавно умер. Она перешла ко мне от него. Что делать дальше, просто не знаю.

- Тут дома просто плыли, трактора плыли, машины… - говорит Евгений, смотревший на разрушения по соседству. - Махом все снесло. Люди паниковали, не знали, что делать.

Поднявшаяся вода забила один из мостов мусором и грязью.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двигаясь по берегу, заваленному обломками, мы встречаем озадаченных школьников на велосипедах.

- Тут вчера мост был пешеходный, - объясняет общее замешательство один из них. - Тоже снесло! И как теперь на другой берег попасть?

Всего в городе было снесено три пешеходных моста и один автомобильный. Но остаются мосты, которые уцелели. Один из них не пал даже после того, как в него врезался смытый стихией белый грузовик. Весь следующий день он стоял в воде. Дальше из нее выглядывало что-то похожее на утопленную красную пожарную машину. Еще дальше у берега лежала измятая синяя легковушка.

В реке до сих пор сильное течениеФото: Данил СВЕЧКОВ

ПОСТРАДАВШИМ ВОЗМЕСТЯТ УЩЕРБ

Городские службы с помощью манипуляторов весь вторник расчищали русло, собирали временные пешеходные переправы и выгребали мусор из канав рядом с домами, чтобы вода ушла.

- Я в шоке, убытки пока вообще не могу посчитать, - говорит Зуля, местная жительница. - В девятом часу вода начала прибывать. В 23.00 было по колено, а затем уже по шею. У меня четверо детей, а спасатели приехали не сразу. Хорошо, что подруга заехала за нами. Встала, где еще воды не было, мы по воде выбрались к ней, уехали.

Последствия потопа в Нижних СергахФото: Алексей БУЛАТОВ

У здания администрации Нижнесергинского района во вторник на улице работала полевая кухня. Здесь кашей кормили спасателей, коммунальщиков и всех кто задействован в ликвидации последствий. В самом здании, неожиданно был свет. Здесь несколько раз за день в актовом зале собирается оперативный штаб. Один из главных вопросов первого после ЧС дня: что делать с изменившимся руслом реки Заставка, которая уничтожила дорогу перед жилыми домами? Другой вопрос: как подать электричество в школу № 2, ведь в среду там будет проходить ЕГЭ.

- В школу поставят генератор. Их у нас здесь восемь. Детский дом мы уже запитали, полицию запитали, - сказал на заседании Владимир Вяткин, главный инженер «Свердловэнерго».

В среду уровень воды понизился, но русло свое река изменила.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отдельный вопрос: как компенсировать ущерб? Сейчас в Нижних Сергах действует режим ЧС. А значит, государство будет помогать пострадавшим. Они имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу.

- У нас работает комиссия, она выходит на место, определяет ущерб, затем глава муниципального образования обращается к губернатору с просьбой возместить этот ущерб и потом выплачиваются деньги, - объяснил процедуру Александр Кудрявцев, глава Министерства общественной безопасности Свердловской области.

Вода сильно подмыла основание многих домов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

К середине вторника заявления на возмещение ущерба поступили от 63 человек. Однако в тот момент, когда шло заседание оперативного штаба, в холле районной администрации писали заявление еще несколько человек. Итоговую сумму ущерба пока устанавливают. Но на заседании штаба отметили, что первоначальную помощь тем, кто попал в зону подтопления, выплатят уже в ближайшее время.

Но самое главное в штабе отметили, что расслабляться пока рано, так как впереди у города еще три дня дождей, а значит, подобное может повториться и надо быть готовыми.

Пострадала часть Нижних Серег, расположенная в низине у русла рек.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

231 жилой дом был затоплен;

200 человек были эвакуированы;

9 жителей находятся в пункте временного размещения;

4 моста смыло (1 автомобильный и 3 пешеходных);

3 дома разрушены.

За сутки в Нижних Сергах выпало 120% месячной нормы осадков, из-за чего реки вышли из берегов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКАЗАНО

Пострадавшим заплатят 15 тысяч рублей

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

- Все пострадавшие получат по 15 тысяч рублей: пять тысяч рублей из муниципального бюджета, десять тысяч - из регионального. Поручил министерству строительства рассчитать все работы, которые необходимо провести для скорейшего восстановления домов и приусадебных участков. Ситуация серьезная. За сутки в муниципалитете выпало 120% месячной нормы осадков, реки вышли из берегов. Но к счастью, никто не получил серьезных травм. Для размещения пострадавших организованы пункты временного содержания, в одном из них – в санатории «Нижние Серги» - переночевали пять человек. Электроснабжение будет восстановлено к вечеру вторника.

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