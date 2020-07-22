«За водой ходим 5 часов»: в горящем заповеднике «Денежкин камень» пожаловались на отсутствие вертолета

22 Июль 2020 2020-07-22T14:27:50+03:00

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На севере Свердловской области уже пятый день горит заповедник Денежкин Камень. К настоящему моменту пламя распространилось на площадь в 23 га. Из-за труднодоступной местности бороться с огнем сотрудникам заповедника приходится с помощью ранцевых огнетушителей. До сегодняшнего дня на месте ЧП работал вертолет МЧС. Он помогал доставлять воду, но сегодня его перебросили в Нижние Серги, город, который в понедельник затопило.

- Тушение природных пожаров не относится к компетенции МЧС России, задача МЧС России - защита населенных пунктов от огня, в том числе от угрозы природных пожаров, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Природный пожар в заповеднике «Денежкин камень» угрозу населенным пунктам не представляет! Тушением природных пожаров занимается Рослесхоз и Минприроды. В предыдущие дни вертолет Ми-8 МЧС России лишь оказывал помощь в ликвидации очагов пожара в заповеднике. Сегодня вертолет был задействован для работы в зоне ЧС в Нижние Серги, проведен авиамониторинг зоны последствий дождевого паводка для оценки масштабов ЧС и корректировки плана аварийно-восстановительных работ.

В самом заповеднике отмечают, что без помощи вертолета их борьба с огнем сильно усложнилась.

- Вертолет сегодня должен был делать очень важную работу – возить на площадку рядом с пожаром емкости с водой от реки, которая находится в 4 километрах от нее, - объясняет Роберт Карапетян, пресс-секретарь в Государственный природный заповедник «Денежкин Камень». - Сейчас им приходится совершать по 5-6 часов пешие ходки до реки, чтобы наполнить ранцевые огнетушители.

ИСТОЧНИК KP.RU