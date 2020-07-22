«Зона подтопления приличная»: министр МЧС России прилетел в Нижние Серги, пострадавшие от потопа

В понедельник вечером из-за сильных ливней в городе Нижние Серги, что в 100 километрах от Екатеринбурга поднялась вода в реках. Из-за этого 63 жилых дома оказались в зоне подтопления, три из них разрушило бурным потоком. Но из людей никто не пострадал. Весь вторник спасатели и экстренные службы ликвидировали последствия бедствия.

Город был признан зоной ЧС, а это значит, что государство будет возмещать ущерб, нанесенный жителям непогодой. К утру среды электроснабжение в городе было полностью восстановлено. Кроме того сегодня в Нижние Серги прилетел министр МЧС России Евгений Зиничев. Вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым он осмотрел зону бедствия.

Глава МЧС России Евгений Зиничев (справа) прибыл в Нижние Серги на вертолете вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Фото: vk.com/svo196

Первым делом главу МЧС провели к улице Жукова, к тому самому месту, где река вдруг изменила свое русло и, содрав дорожное полотно, снесла половину жилого дома.

- Сейчас задача убрать мусор и вернуть реку в русло. Это первый этап, – сказал Евгений Зиничев министр МЧС России.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов ответил, что к реке приезжали сотрудники Дорниипроект, они будут проводить изыскания по восстановлению русла. Сам глава региона Евгений Куйвашев отметил, что, возможно, придется делать укрепление берега, чтобы ситуация в будущем не повторилась.

- Мы поставили временный мост через улицу Жукова (по ней теперь бежит вода, - Прим. Ред.), - доложил один из сотрудников МЧС, работающих в зоне ЧС. - Полевую кухню чуть выше слева поставили. Там готовится питание для населения. Психологи оказывают адресную помощь. Спасатели размещены в двух школах.

Раньше здесь была дорога, но река Заставка, сменив русло после потопа, уничтожила ее.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также главе МЧС сообщили, что реку Заставка планируют вернуть в прежнее русло через три дня. А дорожное полотно, которое она содрала на улице Жукова, временно заменят скальным грунтом.

- Наращивание группировки не требуется? – уточнил Евгений Зиничев.

- Нет, не требуется, - ответил представитель регионального МЧС.

После этого главе МЧС показали, как убираются обломки с берегов реки Заставка ниже по течению. Показали до какого уровня поднялась вода и какие еще дома были разрушены.

- Зона подтопления приличная, - отметил Евгений Зиничев.

- Пострадавшим людям мы предложим компенсации. Они смогут отстроиться, - рассказал Евгений Куйвашев.

Министру МЧС России показали, как ликвидируются последствия потопа в Нижних Сергах. Фото: vk.com/svo196

Дальше по реке главе МЧС Евгению Зиничеву показали устоявший пешеходный мост, арки под которым накануне забило мусором.

- Это основной мост, который первый забило. Мы его почистили, - рассказал губернатор Свердловской области.

- Ниже по руслу жилья уже нет? – поинтересовался глава МЧС России.

- Есть, - отметил представитель регионального управления МЧС. - Мы устанавливаем гидроэлеваторы, которые воду выкачивают с участков.

- Состояние моста этого все-таки посмотрите, - добавил Евгений Зиничев. - Надо выяснить, насколько он устойчив, не потерял ли свои качества.

Улица Жукова в Нижних Сергах пострадала сильнее всего.Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого представители регионального правительства и МЧС направились в районную администрацию на заседание оперативного штаба. По дороге к ним подошла местная жительница. Она попросила до зимы восстановить газоснабжение на улице Жукова. Река Заставка, изменив свое русло, вымыла газопровод из-под земли и повредила его, из-за чего подача голубого топлива прекратилась.

- У нас газ хороший был сделан, но трубы смыло, - сказала местная жительница. - И обязательно надо сделать до зимы, иначе люди замерзнут, так как печки убрали.

- Специалисты «Газэкс» выехали сегодня оценивать техническое состояние газопровода, - ответил ей Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области. - Трубу будут убирать и делать их поверх.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадавшие получат по 15 тысяч: как Нижние Серги пережили потоп В городе введен режим ЧС.

Корреспонденты «КП» съездили в зону бедствия. (Подробнее)

Путин отправил в Свердловскую область главу МЧС России

Во вторник, 21 июля, президент России Владимир Путин дал поручение главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Свердловскую область, чтобы лично проконтролировать ликвидацию последствий потопа (Подробнее)

Советы юриста: что делать, если стихия уничтожила ваше имущество

Рассказываем, можно ли вернуть деньги за затопленный дом после паводка или упавшее на машину дерево. (Подробнее)