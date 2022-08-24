Владимир Соловьев про Ройзмана: «Думал, что ему все можно»

Ройзман задержал 24 августа 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный телеведущий Владимир Соловьев оценил задержание Евгения Ройзмана, которому 24 августа 2022 года вменили уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил РФ.

- Постучались к Ройзману. Очевидно, что человек наговорил столько… Он долго глумился, думал, что ему все можно. Ему грозит до 10 лет за фейки о российских солдатах. На кадрах задержания держится спокойно, уверенно. Только это все уже не поможет. История с Ройзманом закончилась на существенный период времени. Думаю, что по его статье пойдут многие, - рассказал Владимир Соловьев в своем канале «Соловьев LIVE».

Владимир Соловьев часто критикует отдельных жителей Екатеринбурга и Ельцин Центр за либерализм и мнение, отличное от мнения большинства.

Евгений Ройзман регулярно высказывал свою резкую позицию в отношении того, что происходит в стране. На вопрос: за что задержали Евгения Ройзмана, политик Тимофей Жуков сказал, что в стране идет смена силовых и олигархических элит, и у Ройзмана из-за этого процесса «потекла крыша», то есть он остался без поддержки.

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