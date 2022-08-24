У Евгения Ройзмана в квартире и в музее проходят обыски Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рано утром, 24 августа 2022 года, силовики из Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России, а также их коллеги по Свердловской области нагрянули домой с обыском к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману.

На протяжении нескольких часов обыски проходили в квартире Евгения Ройзмана в доме на пересечении улиц Белинского и Энгельса. После этого силовики вместе с политиком переместились в Музей «Невьянская икона», которая находится в этом же здании. Как сообщил «КП-Екатеринбург» бывший соратник Ройзмана Андрей Кабанов, здесь изучают обстоятельства дела о краденых иконах.

Об истинных причинах задержания Евгения Ройзмана «КП-Екатеринбург» рассказал нынешний президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков.

Тимофей Жуков считает такое развитие событий вполне логичным. Фото: страница Тимофея Жукова в ВК

ГЛУМИЛСЯ НАД СМЕРТЬЮ ДАРЬИ ДУГИНОЙ

- Я это связываю с тем, что сейчас происходит пересборка в силовых и олигархических элитах. Просто начинает «подтекать крыша» у всех, кто, так или иначе, против нашей страны работал или деятельность свою вел, - говорит Тимофей Жуков. - Нам в Фонде «Город без наркотиков» давно все это стало понятно. Мы знали, что под всем этим героизмом скрывается, доказательства есть.

Бывшие соратники не общаются с Ройзманом с 2015 года, после того, как политик, по их словам, обманул фонд, разваливая его, и нанес ему значительный финансовый ущерб.

- Оно случилось, так как случилось, он взрослый человек. Все прозрачно, все открыто, никто ничего не придумывает и не фальсифицирует. Это все сильно возмущало людей по поводу его комментариев, как и кого он поддерживал. Я имею в виду «Азов»* (террористическая организация, запрещенная на территории России), украинских националистов, глумился над смертями, даже вот Дарьи Дугиной на днях.

Евгений Ройзман после обысков в своей квартире Фото: Олег ГАЛИМОВ

ЕГО ПОКРОВИТЕЛЯМ ПРИШЕЛ КОНЕЦ

- Он всегда умел ходить между капельками. Если вы вспомните всех его как бы друзей, кого он называл соратниками, на чьих задержаниях он строил свою политическую протестную карьеру. Их всех садили, либо давали условные сроки. А он все мимо. И никто не мог дело в отношении него довести до конца, - продолжает Тимофей Жуков.

Бывшие соратники связывают неуязвимость Евгения Ройзмана с наличием серьезных покровителей в силовых структурах, и в бизнесе, и в других влиятельных кругах, которым, наконец-то, пришел конец.

- Я думаю, что мы сейчас с вами увидим, как будет разворачиваться Дело Кинева по убийству бабушки, которая пришла на прием к мэру Ройзману, а потом ее нашли убитой. И по другим делам, где он всегда каким-то образом ускользал, рассказывая: «Что они мне могут предъявить, если я такой кристально чистый».

Силовики с утра работают по терм адресам, связанным с Ройзманом Фото: Алексей БУЛАТОВ

КРЕПКО ПИЛ

Тимофей Жуков говорит, что на самом деле Ройзман вовсе не «кристально чистый», и вовсе не герой. Но радоваться задержанию сейчас никто не спешит.

- Он пожилой человек уже, видимо, крепко пил. Наверное, он очень мучается, как-то страдает, переживает. Этому нельзя радоваться. Все равно нужно быть милосердными к людям, какими бы они не были, - говорит президент фонда «Город без наркотиков».

В 2014 году Андрей Кабанов, Дмитрий Павлов, люди, которые имеют отношение к фонду, пригласили Ройзмана, чтобы поговорить в фонде о его поведении, о его жизни, о том, какое отношение к фонду он вообще имеет, раз он от всех отрекся, и всех обманул друзей своих. Но он тогда не пришел.

- Все, это точка не возврата. Ему гордость все это время мешала подойти, что-то предложить, - заключил Тимофей Жуков в разговоре с корреспондентом «КП-Екатеринбург».

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