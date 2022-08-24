Ранее политик выступал против СВО на Украине Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержан бывший мэр Евгений Ройзман. Политика задержали ранним утром 24 августа. Экс-депутату Госдумы вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Ему грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Известно, что на месте работают сотрудники Главного управления противодействия экстремизму МВД России и центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Свердловской области.

В разговоре с «КП-Екатеринбург» адвокат Ройзмана Юлия Федотова не смогла подтвердить информацию о задержании, так как сама узнала об этом из СМИ.

На месте работают сотрудники Главного управления противодействия экстремизму МВД России и центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Позже информацию о задержании подтвердила «КП-Екатеринбург» помощница Евгения Ройзмана Лейла Гусейнова. Также она сообщила, что в частном музее Невьянской иконы и офисе фонда начались обыски.

Ранее Ройзмана трижды признавали виновным по административным делам о дискредитации ВС России. По каждому из протоколов Октябрьский суд Екатеринбурга назначал бывшему градоначальнику штраф в 50 тысяч рублей. Также его оштрафовали на 85 тысяч рублей по статье о неуважении к власти.

Стоит также отметить, что в мае свердловский главк полиции направил к Ройзману иск на 565 тысяч рублей. Именно в такую сумму силовики оценили свою работу на акциях протеста в начале 2021 года.

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