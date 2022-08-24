Бывший соратник Ройзмана считает, что экс-мэр знал на что идет Фото: Олег ГАЛИМОВ

Бывший соратник Евгения Ройзмана Андрей Кабанов высказался о его задержании.

- Я думаю, что поздновато. Но хотя, лучше поздно, чем никогда. Я не злорадствую. Человек знал, на что идет, - сказал он в разговоре с журналистом «КП-Екатеринбург».

Также он добавил, что заявил, что в музее Невьянской иконы, где сейчас идут обыски, есть украденные иконы.

- А там не одна икона украдена. Я это и от него слышал. Увидите все, услышите. Там целая схема, система. Как делали из икон так, что люди не могли узнать своих икон, - заявил Андрей Кабанов.

Напомним, утром, 24 августа стало известно о том, что к Евгению Ройзману нагрянули силовики. Экс-депутату Госдумы вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Ему грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Известно, что в частном музее Невьянской иконы и офисе фонда Евгения Ройзмана проходят обыски. На месте работают сотрудники Главного управления противодействия экстремизму МВД России и центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее Евгения Ройзмана трижды признавали виновным по административным делам о дискредитации ВС России. По каждому из протоколов Октябрьский суд Екатеринбурга назначал бывшему градоначальнику штраф в 50 тысяч рублей. Также его оштрафовали на 85 тысяч рублей по статье о неуважении к власти.

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