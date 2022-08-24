Силовики проводят обыски в музее Невьянской иконы и фонде Евгения Ройзмана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силовики проводят обыски в музее Невьянской иконы и фонде Евгения Ройзмана. Информацию об этом подтвердила «КП-Екатеринбург» помощница политика Лейла Гусейнова. Также она подтвердила, что экс-мэра задержали.

- Адвокаты поехали к фонду. Чуть позже будет информация подробнее, - рассказала она.

Напомним, информация о задержании Евгения Ройзмана появилась утром, 24 августа. По данным ТАСС, экс-депутату Госдумы вменяют 280.3 УК «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Ему грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.